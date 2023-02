La Serie A di tennistavolo a due passi, Servigliano sogna il grande salto

SERIE B1 - Campionato agli ultimi atti, con la Virtus imbattuta che sabato affronterà la trasferta decisiva in quel di Camerino. Per il passaggio all'olimpo della disciplina nazionale non resta che attendere la felice sentenza inappellabile della matematica. La strada verso l'alto è ben tracciata

9 Febbraio 2023 - Ore 13:44 ...

SERVIGLIANO – Due partite per fare la storia.

Servigliano trattiene il fiato e sogna la serie A2 con la Virtus Antoraf tennistavolo, prima in classifica nel campionato nazionale di B1. I tre moschettieri giallorossi, imbattuti (9 vittorie su 9), sono protagonisti di una stagione da leader: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan vogliono regalare il traguardo, storico per un paese di 2.250 abitanti, ai tifosi. Due tappe, le prossime, basilari. Saranno due derby: prima la trasferta a Camerino contro il Cus (sabato 11 febbraio alle 15.30), poi la sfida in casa al cospetto del Montemarciano (domenica 19 febbraio alle 10).

Proprio le tre sorelle marchigiane hanno messo in fila tutte le pretendenti del girone, che raggruppa club di Marche, Lazio, Puglia e Campania. A cinque giornate dal termine la classifica parla chiaro: comanda la Virtus con 18 punti, seguita da Montemarciano (14) e Cus Camerino (12). Il campionato raggiunge la fase torrida. In caso di promozione in A2, Servigliano entrerà nel novero dei primi 24 club d’Italia: 8 disputano la A1 a girone unico, mentre sono 16 le squadra in A2 divise in due gironi. In dieci anni di vita, la Virtus ha vinto cinque campionati, facendo la trafila dalle categorie minori sempre sorretta dai tifosi. Tifosi che sabato seguiranno in massa la squadra a Camerino, partita molto delicata per svariati motivi. All’andata la Virtus ebbe la meglio sul filo di lana per 5-4 dopo una maratona di 4h45’.

“Da capitano – spiega Matteo Cerza – posso dire che il clima che vive la squadra è il migliore. Siamo super affiatati e lo abbiamo dimostrato anche in occasione dell’ultima trasferta. Tutti insieme, pronti a dare qualcosa in più quando, e può capitare, un compagno si trova in difficoltà. E questo fattore ci porterà vantaggio anche nella prossima partita contro Camerino, nelle cui fila milita il fortissimo Francesco Lucesoli, scortato da giocatori scorbutici e da battere sul campo come Carbotta e Silveri. Vicini al traguardo, non molliamo di un centimetro”. Così l’esperto Li Weimin, che vanta oltre 30 anni tra serie A e B in Italia: “Ho contribuito a far vincere diversi campionati, con il Servigliano sento che il momento per gioire è arrivato. L’impegno più importante del campionato sarà proprio in casa del Cus Camerino, siamo carichi e concentrati. Come giocatore più anziano e di esperienza cercherò di contribuire non solo in campo, ma anche a supporto dei miei compagni. Possiamo fare il colpaccio, lo dobbiamo alla società e ai nostri tifosi”. Molto concentrato anche Daniel Gaybakyan: “A Camerino disputeremo la partita più importante e più difficile: siamo chiamati a far vedere il nostro valore e la nostra dedizione come giocatori e come squadra. Il Cus vorrà batterci a tutti i costi per tornare in corsa, ecco perché dovremo essere lucidi e sicuri per portare a casa la partita e la quasi promozione in serie A”.