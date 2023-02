Baraonda, il Carnevale: gli appuntamenti di sabato e domenica a Fermo

LA FESTA entra nel vivo. Sabato nelle Contrade e in serata in Piazza Sagrini. Domenica l'atteso corteo di carri e gruppi in Piazza del Popolo

Entra sempre più nel vivo il programma del Carnevale con Baraonda, per la direzione artistica di Proscenio Teatro ed il coordinamento di Marco Renzi, promosso dagli Assessorati al Commercio, alla Cultura, al Turismo del Comune di Fermo. Dopo l’apertura ieri mattina con le scuole a Capodarco e nel pomeriggio la festa del giovedì grasso in Piazza del Popolo, ecco gli appuntamenti del fine settimana a Fermo: