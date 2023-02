Un successo l’incontro con Lorenzo Barone a Capodarco

FERMO - Il viaggiatore in bicicletta ha raccontato la sua esperienza nella serata organizzata alla Comunità di Capodarco dalla web radio "Mamma esco a fare due passi" nell'ambito del progetto "Youth Innovation Hub"

Grande presenza all’appuntamento di giovedì sera, con il viaggiatore in bicicletta Lorenzo Barone, organizzato dalla web radio “Mamma esco a fare due passi” nell’ambito del progetto “Youth Innovation Hub” alla Comunità di Capodarco di Fermo, in collaborazione con Ambito Sociale XIX, Comune di Fermo e The Terminal, finanziato dalla Regione Marche e servizio civile universale.

La serata ha visto la partecipazione di un'attenta e numerosa platea che ha ascoltato Lorenzo Barone raccontare le sue eccezionali esperienze vissute durante i suoi 8 anni di viaggio in bicicletta in giro per il mondo, soffermandosi soprattutto nella traversata che l'ha portato dal Sudafrica in Russia. Lorenzo è un ciclo-viaggiatore dalla larga popolarità, che sui social ha raggiunto anche chi non segue abitualmente il mondo della bici.

Ha vissuto praticamente in sella gli ultimi sette anni della sua vita, attraverso viaggi estremi. L’ultimo progetto lo ha portato a seguire in bicicletta la più lunga tratta del mondo percorribile via terra, gli oltre 28 mila chilometri che portano dal Sudafrica fino allo stretto di Bering, all’estremità nordorientale della Russia.

Lorenzo, lungo il suo viaggio, è stato costretto a fermarsi più volte a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. E nel suo intervento ha sottolineato che “la felicità è…la ricerca delle soddisfazioni, il raggiungimento degli obiettivi che uno si impone nella vita”.

A fare gli onori di casa Mons. Vinicio Albanesi che ha salutato Lorenzo Barone e lo ha ringraziato per aver accettato l'invito a raccontare la sua esperienza, insieme a Riccardo Sollini, direttore della Comunità di Capodarco hanno sottolineato come «l'incontro di stasera arricchisce la collaborazione del progetto The Terminal con la radio Mamma esco a fare due passi, dove le attività della Radio e gli educatori stanno portando avanti un lavoro importante di educativa di prossimità, in cui creare relazioni e trovare connessioni con i giovani e gli adolescenti.

Un grazie all’impegno del Comune di Fermo e dell’Ambito Sociale. Inoltre il messaggio di Lorenzo, ci porta anche a riflettere sull’importanza di creare legami e incontri, una proposta che come Comunità di Capodarco abbiamo lanciato proprio all’interno della Campagna Welfare umano, per rimettere al centro la persona e tutto ciò che rappresenta welfare.it».

Per il Comune era presente l’Assessore allo sport Albero Scarfini che ha sottolineato come «l’Amministrazione Comunale sia entusiasta e soddisfatta dell’operato delle associazioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo incontro, testimonianza della capacità di saper intercettare bandi e fondi attraverso valide progettualità che arricchiscono il territorio in termini di cultura e momenti aggregativi. Quello di stasera ha trattato i temi di sport e cultura, come lo strumento della bici diventa una opportunità per attraversare e scoprire in prima persona il mondo».

Per Giuseppe Iadonato, co-fondatore e redattore della Social Radio «è stata una serata all'insegna dei buoni valori: quelli dell'amicizia, del rispetto e della solidarietà, ringrazio la Comunità di Capodarco per l'accoglienza familiare».

Andrea Marsili, presidente Giovani – Territorio e Cultura ha dichiarato: «Come fondatore della radio e delle attività ad essa connessa sono molto soddisfatto della serata, del gran lavoro della redazione e delle forti collaborazioni con le altre realtà del territorio, come la Comunità di Capodarco, l’Ats XIX, il progetto The Terminal ed il Comune di Fermo che sostiene puntualmente le idee dei giovani, per i giovani».

Al termine Lorenzo Barone si è reso disponibile a rispondere alle numerose domande del pubblico, scambiare due parole con chi ha voluto approfondire la sua conoscenza ed ha messo a disposizione le foto più significative del suo viaggio. Barone è riuscito ad intrattenere il pubblico, ad emozionare attraverso i suoi racconti e riflettere attraverso le sue avventure.