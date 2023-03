Fermo e la Cavalcata ai Mondiali di Tiro alla Fune grazie a Michele Paradiso

NAZIONALE - Il giovane atleta afferente alla polisportiva della rievocazione storica fermana farà parte della spedizione azzurra italiana chiamata alle gare iridate in programma in quel di Belfast dal 6 al 12 marzo. I migliori auspici per la promessa della disciplina formulati a palazzo comunale dal sindaco Calcinaro, all'assessore Torresi e dal consigliere Tramannoni

4 Marzo 2023 - Ore 12:46 ...

FERMO – Sarà una bella emozione ascoltare le note dell’Inno d’Italia prima di ogni gara. E dalle Marche e da Fermo il pensiero per un grande incoraggiamento andrà alla nostra Nazionale, agli atleti della nostra regione e al fermano Michele Paradiso (foto).

Il 19 enne di Fermo fa parte, infatti, della compagine azzurra che dal 6 al 12 marzo parteciperà ai Campionati del mondo indoor a Belfast, in Irlanda del Nord, di tiro alla fune. Per Michele una prima grande soddisfazione in quanto rappresenterà l’Asd Polisportiva Cavalcata dell’Assunta, in cui milita, squadra interna alla rievocazione storica dove questa disciplina sportiva si pratica già nelle manifestazioni estive e che da alcuni anni si è formata in associazione, afferente alla Figest (Federazione Italiana Giochi e sport tradizionali), per partecipare a gare e competizioni nazionali e internazionali.

Le prime parole di tifo e di incoraggiamento arrivano dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e dal vice sindaco con delega alla Cavalcata Mauro Torresi che parlano già di “una bella soddisfazione per la città e la Cavalcata avere un giovane rappresentante in un campionato del mondo che sarà una ottima vetrina per i territori e per questa disciplina, per cui gli atleti, insieme ai loro allenatori e preparatori, mettono tanto impegno e sacrificio, tutto l’anno. Forza Nazionale, forza Michele”. L’Asd Polisportiva Cavalcata si allena tre volte a settimana, per due ore per ogni seduta, al Firmum Village e la loro preparazione è curata da Lorenzo Paniccià, Luciano Paradiso, Rinaldo Sollini e Eduard Oxa. Michele pratica questo sport da due anni e studia Scienze della Formazione Primaria all’Università di Macerata. Per lui un bell’impegno coordinare studio e sport, che sa comunque conciliare con risultati da ambo le parti.

“Un grazie all’impegno dei ragazzi della Polisportiva Cavalcata che ce la mettono davvero tutta – ha detto Massimo Tramannoni, consigliere comunale e responsabile del tiro alla fune della Polisportiva della Cavalcata – la presenza di Michele, a cui già vanno le nostre congratulazioni per la convocazione, testimonia che con questo sport abbiamo gettato le basi per rapporti e partecipazioni a iniziative nazionali ed estere”. Un plauso va anche agli atleti della Polisportiva Cavalcata che non sono stati selezionati per i Mondiali ma che hanno partecipato allo stage in Nazionale da novembre in poi e che hanno comunque fatto vedere il loro grande impegno e la loro importante partecipazione, a cui il futuro riserverà sicuramente altre belle soddisfazioni: Eric Clementi, Paolo Vallesi e Manuel De Plasi.

La Nazionale sarà composta da ben 16 atleti che arrivano da Marche, Lombardia, Piemonte, Toscana e parteciperà ai campionati del mondo di Belfast alle competizioni nella categoria 600 kg e mista (11 uomini e 5 donne). La nostra regione sarà rappresentata da Rossano Biondi, Devis Pennesi, Alex Petrini ed Alessandro Quinzi della Bellatores di Monte Urano e da Michele Paradiso dell’Asd Polisportiva Cavalcata. La delegazione azzurra sarà accompagnata dal presidente della specialità, Fabio Marongiu, e guidata dal coach Matteo Spaziale di Morbegno, in provincia di Sondrio. Con lui ci saranno il responsabile della Nazionale indoor, Alfredo Dalle Luche, il collaboratore tecnico, Devis Pennesi, e Stefania Pessotto della segreteria. Una Nazionale giovane che gareggerà in due categorie vestendo divise appositamente disegnate per l’occasione. Dunque, inizia il conto alla rovescia per questi Mondiali e vola anche l’incoraggiamento a tutta la Nazionale italiana ed agli atleti marchigiani.

Articolo correlato: