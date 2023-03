Sisma, finanziamento anche per Rocca Montevarmine

CARASSAI - La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Michetti dopo i 4 milioni 350.000 euro ottenuti dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli. Di proprietà del Comune di Fermo, è considerata opera strategica dalla Regione Marche. Finanziati lavori anche per il cimitero rurale e la chiesa di San Luca. La forza della sottoscrizione di 24 sindaci della Valdaso suddivisi tra le province di Ascoli e Fermo

8 Marzo 2023 - Ore 10:55 ...

Grande soddisfazione per il sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti, dopo il finanziamento di 4 milioni 350.000 euro ottenuti dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli per il Castello di Rocca Montevarmine, che la Regione Marche considera opera strategica.

«La notizia è giunta non del tutto inaspettata – dice Michetti – avevamo indicato al Commissario in precedenti incontri, insieme al Comune di Fermo che ne è il proprietario, l’importanza che riveste la Rocca per il nostro territorio tanto da averla segnalata come opera strategica alla Regione Marche e allo stesso Commissario Castelli grazie alla sottoscrizione di un documento di ben 24 sindaci della Valdaso suddivisi fra le province di Ascoli e Fermo.

Questo – aggiunge il sindaco – è stato possibile anche grazie al fatto di aver rivolto l’attenzione a comuni come il nostro che sono fuori dal cratere, per troppo tempo esclusi dalla possibilità di ottenere fondi per opere come questa che rivestono una valenza significativa per un territorio che va oltre i confini comunali di Carassai e su cui si sta ragionando con ipotesi progettuali che contemplino l’intera proprietà, una volta ristrutturato il Castello.

La notizia del finanziamento – spiega Michetti – è stata accolta positivamente dalla comunità locale a cui la Rocca sta molto a cuore. Da segnalare altre due linee di finanziamento non meno importanti ottenute per il cimitero rurale di Rocca Montevarmine e la chiesa di San Luca, poco distante dal Castello, finanziato con 350.000 euro e la zona retrostante la chiesa del cimitero capoluogo con 150.000 euro.

Sono risorse – conclude il primo cittadino di Carassai – che ci consentiranno finalmente di restituire la giusta dignità a questi luoghi di rispetto. Ringrazio l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed il Commissario Guido Castelli per aver dato seguito in poco tempo alle nostre richieste manifestate nelle precedenti interlocuzioni».