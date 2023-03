Bababoom Festival, si scaldano i motori

FERMO - In programma dal 19 al 23 luglio, ecco i primi ospiti ufficiali: sorprese straordinarie. Sabato 22 luglio c'è Andrew Tosh, figlio del leggendario Peter che suonò a Civitanova il 14 luglio 1980

La prossima estate non è lontana, il Bababoom festival già scalda i motori. Si lavora tutto l’anno per il festival reggae più bello di sempre, la prossima edizione è in programma per i giorni tra il 19 e il 23 luglio 2023 ma l’associazione Bababoom sta già mettendo a punto il calendario degli eventi e le emozioni che si potranno vivere, come sempre a due passi dal mare, tra esperienze, grande musica, momenti di meditazione, yoga, divertimento, con la voglia di stare insieme e di respirare natura.

Il primo ospite annunciato è già un nome di quelli emozionante, per la prima volta al Bababoom festival arriverà sabato 22 luglio Andrew Tosh, per ripercorrere la sua carriera e quella del padre Peter Tosh. Andrew Tosh (Carlos Andrew McIntosh) nasce a Kingston il 19 giugno 1967. Nominato al Grammy Award per ben due volte come miglior cantante giamaicano. Figlio del leggendario Peter Tosh e nipote di Bunny Wailer. Andrew ha da sempre riproposto la musica del padre ed è stato componente attivo dei Wailers.

Andrew oltre alla straordinaria somiglianza vocale del padre è anche lui appassionato di monocicli. La prima registrazione di Andrew Tosh risale al 1985 prodotto da Charlie Chaplin, registrò il singolo ‘Vanity Lovè. Qualche anno dopo venne assassinato il padre nel 1987, e lui durante il suo funerale cantò due canzoni ‘Jah Guide & Equal Rights’. Iniziò così la sua carriera seguito dal manager Winston Holness presentò il suo album di debutto Original Man. Questo seguito dal suo secondo album Make Place For the Youth, con il quale venne nominato per ricevere il Grammy Award come migliore album Reggae.

Negli ultimi anni Tosh Ha collaborato con diversi artisti grazie al suo grande patrimonio musicale in particolare Zak Starkey figlio di Ringo Star, Sly & Robbie, e altri artisti del panorama blues. Andrew Tosh ha girato tutto il mondo con i suoi tour completando l’ultimo nel 2018. Ha fan club in tutto il mondo in particolare in Brasile.

Torna finalmente in Italia dopo oltre 10 anni dalla sua ultima apparizione, e dopo oltre 40 anni dal concerto del padre che suonò a Civitanova Marche il 14 luglio 1980. Sarà accompagnato dalla Next Generation Family, per un concerto unico.