Ex mercato coperto: demolizione del vecchio ascensore, partono i lavori per l’accessibilità

FERMO - Ieri e oggi le operazioni di demolizione del vecchio ascensore che lascerà spazio alla realizzazione del nuovo ascensore e alla scala

10 Marzo 2023 - Ore 17:26 ...

Mentre procedono i lavori del primo stralcio con il completamento della copertura, le finiture interne e gli impianti, ieri e oggi all’ex mercato coperto giornate dedicate ai lavori sul miglioramento dell’accessibilità di quello che diventerà un polo dedicato all’innovazione ed alla ricerca.

Si tratta di interventi, finanziati con risorse Pnrr e già aggiudicati, che prevedono la riqualificazione degli ingressi. Lavori, il cui progetto è stato curato dallo studio EN.AR Conti di Amandola, che vengono preceduti ieri e oggi dalla demolizione del vecchio ascensore e che daranno spazio alla realizzazione sul lato est di un nuovo impianto meccanizzato di risalita (ascensore) per il collegamento tra il piano seminterrato e il piano primo dell’ex mercato, ottenendo spazi più ampi e luminosi e consentendo l’accesso a tutti i piani dell’immobile. Certo, c’è anche da dire che qualche disagio, soprattutto sul fronte parcheggi, i lavori lo hanno creato.

Comunque tornando al dettaglio dei lavori, lato ovest l’intervento si comporrà della realizzazione di una scala che collegherà il piano seminterrato con il piano terra dell’Ex Mercato Coperto e risulterà essere in linea con il marciapiede che si realizzerà su tutto il lato nord dell’edificio (Piazzale Carducci), consentendo di collegare in completa sicurezza i due livelli. Al piano terra oltre alla riqualificazione dello spazio antistante sarà realizzato un affaccio verso nord che permetterà di ampliare l’ingresso ovest.

L’intervento di demolizione viene eseguito dal Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) Eurobuilding spa di Servigliano e Eurovega Costruzioni srl di Capo d’Orlando (ME). Il parcheggio di piazzale Carducci tornerà riaperto al pubblico sabato 11 marzo.

Come noto per questo stralcio di lavori sull’ex mercato coperto, al Comune di Fermo sono stati riconosciuti finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana nell’ambito del Pnrr, complessivamente di circa 2.325.000 euro per il II stralcio recupero e rifunzionalizzazione e di circa 1.170.000 euro per il miglioramento dell’accessibilità. Importi che beneficiano anche dei contributi dovuti all’avvio delle gare prima della fine del 2022.

Parallelamente continuano i lavori nell’ambito del progetto degli Iti urbani (Investimenti territoriali integrati) della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, cofinanziata dal Por Marche Fesr e Fse 2014-2020, con la Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) Eurobuilding spa di Servigliano e Eurovega Costruzioni srl di Capo d’Orlando (Me) che sta continuando gli interventi sul tetto.

Interventi che hanno come obiettivo quello di vedere realizzato al termine un importante Centro Servizi Polivalente, sede del laboratorio per l’innovazione e la ricerca, spazi per eventi, manifestazioni, vetrina per il territorio con le sue eccellenze (a valere sul Por Fesr 2014-2020 Asse VI az. 16.1), oltre a interventi di efficientamento energetico, completamente cofinanziati con contributo a valere sul Por FesrR 2014-2020 Asse IV az. 13.1.

«Stiamo disegnando una città con un futuro certo nei prossimi decenni – le parole del sindaco Paolo Calcinaro nel sottolineare come oltre a questi lavori ci sono in corso anche, ad esempio, quelli del sovrappasso e dell’ex conceria. Interventi – ha aggiunto – per cui chiedo scusa per ogni disagio che proveremo a contenere e che iniziano a rappresentare come si sta cominciando a lavorare, notte e giorno, con opere non ordinarie che in qualche modo cambieranno volto e funzionalità di Fermo. E i lavori in corso non sono solo questi, nonostante le difficoltà sulle materie prime con il caro prezzi degli ultimi mesi».

«Oltre al lavoro di recupero dell’ex mercato, si lavora già alla migliore accessibilità con fondi Pnrr. Un lavoro di riqualificazione importante, moderno e necessario per quello che sarà un centro polivalente al servizio del territorio. Un grazie alle ditte e agli uffici comunali per il lavoro di coordinamento» ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Ingrid Luciani.