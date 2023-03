Arcieri del Girfalco protagonisti a San Severino Marche

TIRO CON L'ARCO - Presso il suggestivo Castello di Pitino il gruppo sportivo fermano ha raccolto il secondo posto di Kety Smerilli nella categoria Foggia Storica ed il secondo in quota a Ludovica Del Gatto, categoria Juvenis

FERMO – Domenica di podi per la Compagnia Arcieri del Girfalco del presidente Vittorio Marzetti.

A San Severino Marche, nel confinante territorio maceratese, si è infatti svolta quest’oggi la gara organizzata dal Gruppo Arcieri Palio dei Castelli, relativa al calendario invernale Fitast, presso il suggestivo Castello di Pitino.

Il gruppo sportivo fermano ha così raccolto il secondo posto di Kety Smerilli (foto in basso) impegnata nella categoria Foggia Storica ed il secondo in quota a Ludovica Del Gatto (foto in alto) che ha gareggiato nella categoria Juvenis.