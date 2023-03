Fermo Comune “plastic free 2023”

RICONOSIMENTO per il secondo anno consecutivo. Ieri la premiazione a Bologna. A ritirarlo il consigliere comunale Giulio Pascali ed il referente "Plastic Free" Alessandro Sabbatini

12 Marzo 2023 - Ore 17:44 ...

Un tartaruga marina: è il simbolo della vita in ambiente marino, l’emblema del rispetto per la fauna e la flora del mare. Ma anche il simbolo dell’associazione nazionale Plastic Free e quello del premio attribuito ai Comuni italiani che si sono distinti nelle azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pulizia delle spiagge. Ieri è stata consegnata, alla presenza del vice Presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, a ben 68 Amministrazioni Comunali a Palazzo Re Enzo a Bologna: fra queste, per le Marche, le città di Fermo e di Pesaro.

A ritirarlo per Fermo il Consigliere Comunale Giulio Pascali ed il referente cittadino di Plastic Free Alessandro Sabbatini. Presente anche Rodolfo Aji, referente Plastic Free Marche.

«Vedersi attribuito per il secondo anno consecutivo questo premio testimonia l’impegno portato avanti insieme a Plastic Free: questo riconoscimento rappresenta comunque uno sprone a fare sempre di più e meglio. Un premio che assume grande importanza visto anche il sostegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» ha commentato il Sindaco Paolo Calcinaro. Vedersi attribuito per il secondo anno consecutivo questo premio testimonia l’impegno portato avanti insieme a Plastic Free: questo riconoscimento rappresenta comunque uno sprone a fare sempre di più e meglio. Un premio che assume grande importanza visto anche il sostegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energeticaha commentato il Sindaco Paolo Calcinaro.

«Plastic free non appena proposto in città in questi anni ha riscosso successo e partecipazione – ha detto l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi – segno della voglia da parte della cittadinanza di essere parte attiva in quest’azione virtuosa. Iniziativa che si svolge in collaborazione con la Fermo Asite, anch’essa sempre impegnata in progetti ed azioni di rispetto verso l’ambiente».

«E’ stata un’emozione poter ritirare per la Città di Fermo questo riconoscimento che va all’intera comunità – ha detto il consigliere comunale Pascali a margine della cerimonia – e che dimostra l’intento che l’Amministrazione da anni persegue con progetti sull’ambiente che coinvolgono i cittadini ma anche le scuole».

Plastic Free è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, una minaccia per il Pianeta, l’umanità e tutte le forme di vita presenti. Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine e supporta enti ed aziende nella transizione ecologica. Plastic Free è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, una minaccia per il Pianeta, l’umanità e tutte le forme di vita presenti. Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine e supporta enti ed aziende nella transizione ecologica.

«I numeri che l’associazione Plastic Free è riuscita ad ottenere fino ad oggi a livello nazionale – ricorda Alessandro Sabbatini – parlano di circa 3 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, di oltre 110 mila studenti sensibilizzati in più di 1.000 scuole italiane, e di 130 tartarughe marine salvate da morte certa».