Porto Viro stende la Videx, al PalaGrotta il blitz dei veneti

SERIE A2 - Vittoria meritata per la Delta Group, che sale a quota 40 punti mentre la Yuasa rimane a 31, mantenendo otto lunghezze di vantaggio su Reggio Emilia, penultima in graduatoria. La compagine di coach Ortenzi vede però allontanarsi i playoff, ora distanti tre lunghezze

12 Marzo 2023 - Ore 21:10 ...

GROTTAZZOLINA – Torna tra le mura amiche del PalaGrotta la Videx Yuasa che ospita in questa 23° giornata la Delta Group Porto Viro; i veneti arrivano nelle Marche forti della propria quinta posizione in graduatoria, dopo l’ultima vittoria 3-0 su Castellana Grotte, che vuol dire avere già un mezzo piede nei playoff mentre i grottesi, grazie al trionfo nell’ultimo turno su Brescia, hanno allontanato la zona salvezza, ora distante sette lunghezze, e son tornati incredibilmente in corsa per un posto nei playoff: gli uomini guidati da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni, infatti, occupano attualmente l’ottava casella in classifica a pari merito con Cuneo e Ravenna che saranno le prossime avversarie da affrontare in trasferta nei prossimi 15 giorni.

Coach Matteo Battochio scende al PalaGrotta schierando in avvio Fernando Garnica al palleggio, Bartosz Krzysiek in diagonale, Marco Pierotti e Felice Sette in banda, Matteo Sperandio ed Alex Erati al centro, Davide Russo nel ruolo di libero; dall’altra parte della rete coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Alejandro Rizo Gonzales opposto, capitan Riccardo Vecchi e Rasmus Breuning Nielsen schiacciatori ricevitori, Marco Cubito e Filippo Bartolucci centrali con Roberto Romiti a comandare le operazioni di seconda linea.

IL TABELLINO

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 0: Giorgini ne, Cubito 4, Vecchi 9, Focosi ne, Pison ne, Bartolucci 6, Breuning 4, Ferrini, Bonacic, Leli (L2) ne, Rizo Gonzales 18, Marchiani 1, Romiti R. (L1) 63% (40% perf.). All. Ortenzi, vice Minnoni

DELTA GROUP PORTO VIRO 3: Erati 7, Zorzi ne, Russo (L1) 59% (29% perf.), Vedovotto ne, Sette 10, Lamprecht (L2) ne, Barone ne, Maccarone ne, Garnica 3, Bellei ne, Pierotti 12, Sperandio 9, Krzysiek 13, Iervolino ne. All. Battocchio, vice Mattioli

PARZIALI: 20–25 (26’), 17–25 (23’), 19–25 (26’)

ARBITRI: Matteo Talento e Lorenzo Mattei

NOTE: Grottazzolina 11 errori in battuta, 1 ace, 5 muri vincenti, 48% in ricezione (27% perf), 46% in attacco. Porto Viro: 9 errori in battuta, 6 ace, 8 muri vincenti, 58% in ricezione (27% perf), 56% in attacco

LA CRONACA

Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime di Cutro, ed il gemellaggio tra le tifoserie di Grottazzolina e Porto Viro, inizia il match con l’ace di Rizo Gonzales che coglie impreparato il libero Russo (1-0); in questa prima fase di studio le due formazioni attuano un cambio palla regolare senza mai distanziarsi (6-5). L’errore in diagonale del cubano ed il tocco di seconda di Garnica permettono alla Delta Group di mettere il muso avanti (6-8) con Krzysiek che, invece, attacca prima una palla vagante regalando ai suoi il +3 (7-10) e poi stoppa a muro Breuning per il timeout chiesto da coach Ortenzi (8-12); gli ospiti continuano a macinare punti e l’opposto polacco dei veneti piazza l’ace del 10-15 ma Grotta c’è ed accorcia sul -3 grazie all’attacco di Rizo Gonzales e ad un block di capitan Vecchi che ferma proprio il colpo di Krzysiek. La Videx Yuasa continua a farsi sentire a muro con Cubito che stoppa Pierotti per il -1 (16-17) ma, dopo il timeout chiesto da coach Battocchio, ci pensa Sperandio a “vendicare” i propri compagni e si erge al centro per respingere l’attacco di Rizo Gonzales (16-19); un’invasione dei veneti tiene in scia Grotta (18-19) ma l’opposto cubano rende il favore attaccando out il pallone del 18-21 che costringe il coach grottese a chiedere una nuova pausa tecnica. Porto Viro dilaga nel finale con Sperandio che spedisce ancora al mittente il colpo di Grottazzolina (18-23) e Pierotti che pone fine al primo parziale con il punteggio di 20-25.

Al cambio di campo Sperandio continua da dove si era fermato ossia da un altro suo muro, stavolta su Cubito, che dà ai veneti il 2-4; l’errore di Rizo Gonzales regala il +3 agli ospiti (5-8) mentre il muro vincente di Garnica costringe coach Ortenzi a chiamare la prima sospensione tecnica di questo set (6-10). Alla ripresa del gioco non varia l’inerzia del parziale tanto che due aces di Pierotti lanciano Porto Viro sull’8-15 ma Grotta prova a rialzarsi su e due ottime difese proprio dei grottesi permettono entrambe le volte a Rizo Gonzales di concludere in maniera vincente per il 10-15; un errore in fase offensiva dei padroni di casa vanifica il parziale recupero e, anzi, lancia la Delta Group sul +7 (12-19) ma l’opposto di Grottazzolina tenta in tutti i modi a rispondere colpo su colpo ai veneti siglando il 14-20. Porto Viro ormai è in fiducia e Felice Sette regala ai suoi il 16-23, Krzysiek il set point (16-24) mentre un’invasione del muro grottese chiude la seconda frazione con il punteggio di 17-25.

Nel terzo periodo un monster block di Bartolucci regala il primo vantaggio alla Videx Yuasa (4-2) ma il vantaggio dura il tempo di un attacco out dei padroni di casa che così riportano il risultato in perfetta parità (5-5); Pierotti trova il mani out per il 6-7 mentre due punti al servizio di Sette lanciano la Delta Group avanti 6-9. Vecchi spazzola sul muro dei veneti per l’8-10 mentre la stessa cosa non riesce a Pierotti e così Grottazzolina si riporta sul -1 (9-10). Sperandio alza di nuovo la sua diga (9-11) mentre Krzysiek torna a macinare punti e lo fa regalando ai suoi il nuovo +3 (9-12); lo schiacciatore fanese della Delta Group pesca l’ace che vale il +4 (10-14), capitan Vecchi prova a tenere a galla i suoi siglando prima il 13-16 e poi il 15-18 ma Krzysiek rimette le cose a posto spedendo i suoi dritti verso il 15-20. Si arriva così al rush finale con Sette che mette a terra la palla del 18-23 ed il muro di Erati (19-25) che fa gioire i tifosi di Porto Viro giunti fin a Grottazzolina per sostenere i propri beniamini.

Vittoria meritatissima per la Delta Group che sale così a quota 40 punti mentre la Videx Yuasa rimane ferma a 31, mantenendo 8 lunghezze di vantaggio su Reggio Emilia, penultima in graduatoria, e vede però allontanarsi i playoff ora distanti tre punti; nulla è ancora definito e nei prossimi 15 giorni i ragazzi di Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni si giocheranno il tutto per tutto a partire dalla sfida di domenica prossima quando i grottesi saliranno fino a Cuneo per affrontare, a partire dalle ore 18:00, la Bam Acqua San Bernardo.