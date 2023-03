Tipicità: per Fermo è tempo di incontro nazionali e internazionali

DOPO il taglio del nastro di ieri, oggi giornata con un fitto programma al Fermo Forum dove, in tre giorni, sono presenti 140 espositori e si susseguono 164 iniziative. Quattro delegazioni estere: Tanzania, Olanda, Inghilterra e Sud Africa. Diverse le regioni italiane: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia e Liguria

Ieri taglio del nastro dell’edizione n. 31 di Tipicità Festival al Fermo Forum. Fino a lunedì 13 marzo un fitto programma che complessivamente in tre giorni prevede 164 iniziative e 140 espositori su 10 mila mq.

Una kermesse che vede la presenza di 4 delegazioni estere ospiti da Tanzania, Olanda, Inghilterra e Sud Africa, senza contare quelle da alcune regioni italiane come Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia, Liguria.

Già da ieri sono stati diversi gli incontri con questi ospiti da parte dell’Amministrazione Comunale. “A Tipicità si trova il meglio del nostro territorio. Ma non solo: è un modo per Fermo di intessere relazioni, valorizzare e promuovere l’intera Città. Aprire Fermo a rapporti con altre Città d’Italia, territori o partner esteri. Ma anche legare con i nostri Comuni Marchigiani” – le parole del Sindaco Paolo Calcinaro.

Fra i primi incontri del giorno dell’inaugurazione vedi quello con l’Ambasciatore della Tanzania Thabit Kombo che ha sottolineato l’importanza di eventi come questi per creare relazioni e rapporti, scambi culturali fra Paesi. Ambasciatore al quale il Sindaco Calcinaro ha raccontato della splendida accoglienza ricevuta a novembre in Tanzania in occasione della visita della delegazione fermana per la Settimana della Cucina italiana nel mondo. Ambasciatore che ha donato al Sindaco un braccialetto con i colori dell’Italia e dello Stato africano, quale segno di amicizia e fratellanza fra i due popoli ed i due Paesi e a sera il momento conviviale all’hotel Astoria con la consegna da parte di Fermo di una stampa a china della città e delle magliette della Fermana. Presenti il Sindaco, il presidente Umberto Simoni, Gianfilippo Simoni e il Direttore Generale Andrea Tubaldi che hanno consegnato ai rappresentanti della Tanzania una muta di maglie della squadra della città per la scuola calcio del paese africano, con cui il sodalizio gialloblù ha stretto nei mesi scorsi un rapporto di collaborazione. Proprio una delegazione della Tanzania fu ospite allo stadio Bruno Recchioni, visitando Casa Fermana e l’intera struttura.