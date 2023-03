Il Basket Fermo continua a macinare punti, battuti gli Amatori San Severino

SERIE D - Ottimo successo per il Forno a Legna Frinconi che nel girone di ritorno, compresa la fase ad orologio, conquista otto partite su undici. Vittoria che lascia ancorati i fermani al quinto posto, ma che frena l’ambizione dei settempedani di raggiungere la terza posizione in classifica

19 Marzo 2023 - Ore 12:17 ...

FERMO – Continua a macinare punti il Forno a Legna Frinconi che nel girone di ritorno, compresa la fase ad orologio, vince otto partite su undici.

Un campionato in crescendo, considerato che nel girone di andata aveva vinto quattro partite su nove, che promette bene per l’inizio dei playoff. Non solo, ma questa volta nella seconda partita della fase ad orologio a soccombere sotto i canestri dei ragazzi di Marco Marilungo sono gli Amatori Basket di San Severino Marche, una delle squadre con cui il Basket Fermo aveva perso sia nel girone di andata che nel girone di ritorno.

Una vittoria, questa che cambia poco per la classifica della squadra fermana, saldamente ancorata al quinto posto, ma che invece significa molto per la squadra avversaria, la cui sconfitta frena l’ambizione dei settempedani di raggiungere la terza posizione in classifica.

IL TABELLINO

FORNO A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO 71: Bernard 6, Poggi, Mezzabotta 19, Guenci 21, Santini n.e., Quondamatteo (cap.) 17, Cipriani, Pedicone, Pelacani n.e., Martinelli 1, Anibaldi 5, Del Buono 2. All. Marilungo, vice Valentini

AMATORI SAN SEVERINO 66: Magnatti 2, Foglia, Cruciani (cap.) 18, Potenza 4, Uncini 3, Della Rocca 5, Gharbi n.e., Massaccesi 17, Pettinari n.e., Buccolini, Ortenzi 7, Fucili 10. All. Sparapassi

ARBITRI: Alberto Iacomucci di Pesaro e Enrico Tranquilli di Ascoli Piceno

PARZIALI: 19-14, 12-21, 20-14, 20-17

PROGRESSIVI: 19-14, 31-35, 51-49, 71-66

NOTE: Tiri da 3: Fermo 9, San Severino 7; Tiri liberi: Fermo 17 su 26 (65%), San Severino 8 su 12 (66%); Falli: Fermo 19 con antisportivo a Del Buono, San Severino 24. Usciti per 5 falli: Cruciani e Potenza di San Severino

LA CRONACA

La partita inizia bene per la formazione di casa, più precisa a canestro degli avversari e più lucida nell’organizzazione difensiva, e riesce a dare un buon margine di distacco che poi, però, viene largamente sciupato a favore degli ospiti che nei minuti finali del periodo si portano a meno cinque. Il secondo periodo è la fotocopia del primo ma a parti invertite. Più determinata la squadra settempedana che recupera abbastanza presto lo svantaggio e si porta pericolosamente in vantaggio allungando il distacco. Nei minuti finali, però, i gialloblu fermani, che per cinque minuti non hanno segnato un punto, azzeccano un paio di triple e realizzano svariati tiri liberi che li fanno restare sulla scia degli avversari.

Nel secondo tempo i padroni di casa acquistano più sicurezza, si mostrano padroni del campo, raggiungono e superano gli avversari già nel terzo periodo. Non che i rossi settempedani siano avversari facili, tutt’altro, tanto è vero che nella seconda metà dell’ultimo periodo si avvicinano pericolosamente ai padroni di casa e provano a forzare il gioco per vincere la competizione. Ma non riescono nello scopo, forse perché iniziano troppo presto il valzer dei falli tattici, forse perché i fermani non avevano nessuna intenzione di mollare il vantaggio, fatto sta che i cinque punti di vantaggio che i padroni di casa avevano a due minuti dalla fine sono rimasti anche al termine della partita.

Una performance importante quella messa in campo dal Forno a Legna Frinconi, dove tutta la squadra ha dimostrato di aver interiorizzato i meccanismi di gioco preparandosi al meglio per i prossimi playoff. Certo, non possiamo non sottolineare le cinque triple messe a segno da Davide Mezzabotta, o la sicurezza che hanno dato in campo le due colonne portanti della squadra, Marco Quondamatteo e Alessandro Guenci. Ma quello che conta è che questi atleti non hanno giocato da soli, che tutti i loro compagni hanno dato un contributo importante alla vittoria finale.