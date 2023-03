Pnrr, come gestire i progetti e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

FERMO - Terminato il corso di perfezionamento organizzato dall’Università Politecnica delle Marche nella sede universitaria di Via Brunforte, rivolto a dipendenti e studenti di Ingegneria gestionale che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione

20 Marzo 2023 - Ore 16:34 ...

Un’opportunità su cui formarsi ed essere preparati. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) la pubblica amministrazione non può prescindere da competenze gestionali di Project Management e di innovazione digitale, oltre che di tutti quegli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e alla promozione territoriale, per riuscire a vincere la sfida lanciata dal Pnrr e dalle altre agevolazioni.

Per questo, a luglio scorso l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) ha organizzato e promosso, nella sede di Fermo di via Brunforte, il corso di perfezionamento in “Gestione dei Progetti Pnrr e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, rivolto principalmente a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e Aziende a partecipazione pubblica, oltre che agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale.

Un corso cui hanno preso parte 36 corsisti che si é svolto da luglio a novembre 2022 e che ha fornito competenze di base sulla gestione di progetti complessi e sulla digitalizzazione dei processi amministrativi, tenendo in considerazione tutti i pilastri fondamentali del Pnrr.

Un corso, tenuto da ricercatori e docenti Univpm, che ha visto lezioni per un totale di 50 ore indirizzate ai seguenti ambiti: project management, digitalizzazione, investimenti produttivi, valutazione delle performance ambientali delle opere, comunità energetiche, infrastrutture sostenibili e turismo e cultura 4.0.

Nei giorni scorsi nella sede fermana di Univpm si è svolta la consegna degli attestati ai partecipanti alla presenza del Magnifico Rettore prof. Gian Luca Gregori che, affiancato dal prof. Archimede Forcellese e dal dott. Alessio Vita che hanno coordinato il corso, nel congratularsi con i partecipanti ha sottolineato «l’importanza di momenti formativi come questo che possono dare un contributo alla pubblica amministrazione e che soprattutto danno risposte o comunque forniscono gli strumenti utili per affrontare i temi della progettazione e della rendicontazione in tema Pnrr».

Presente anche l’assessore ai lavori pubblici ed alle politiche comunitarie del Comune di Fermo Ingrid Luciani che, nel portare il saluto del Sindaco Paolo Calcinaro, ha messo in evidenza come «questo corso dimostri ancora una volta il valore della formazione continua nella città dell’apprendimento e della cultura, soprattutto per un tema come quello dei fondi Pnrr che consentono alle pubbliche amministrazioni di giocare un ruolo importante e di cogliere preziose opportunità».