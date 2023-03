De Mitri, si torna alla Borgo Rosselli: sabato arriva Pistoia

SERIE B2 - Dopo la battuta d'arresto patita in Romagna, per il fine settimana alle porte l’avversaria domestica delle rossoblù sarà l’Abc Ricami Fenice, battuta all’andata al tiebreak ed oggi al quinto posto in classifica con 37 punti, frutto di undici vittorie e nove sconfitte. Delle sette partite giocate dall’inizio del girone di ritorno, la squadra toscana ne ha vinte sei, perdendo soltanto contro la capolista Fatro Ozzano

PORTO SAN GIORGIO – Nuova partita casalinga per la De Mitri Carlo Forti Volley Angels Lab e, per la seconda volta in due settimane, sarà la palestra Borgo Rosselli ad ospitare l’evento, persistendo l’indisponibilità del PalaSavelli.

Sabato l’avversaria delle rossoblù sarà l’Abc Ricami Fenice Pistoia, battuta all’andata al tie-break e oggi attestata al quinto posto della classifica del girone G di serie B2 con 37 punti, frutto di undici vittorie e nove sconfitte. Delle sette partite giocate dall’inizio del girone di ritorno, la squadra toscana ne ha vinte sei, perdendo soltanto contro la capolista Fatro Ozzano e quindi quello di sabato sarà uno scontro particolarmente difficile per le ragazze di Kostas Papadopoulos, reduci dalla battuta d’arresto patita sul campo di Riccione.

Le fuxia e blu pistoiesi di coach Ribechini sono una squadra che assembla in modo proficuo atlete provenienti dal proprio vivaio a elementi che sono stati aggregati nel corso degli anni (vedi la palleggiatrice Betti o le attaccanti Mantellassi, Mannucci e Pieraccioni), integrate all’inizio di questa stagione dagli arrivi del libero Miccoli e di Canovai e Orlandi. Le ragazze di casa, nonostante la sconfitta di sabato scorso in terra di Romagna, sono in un momento positivo e faranno di tutto per portare via punti utili per la propria classifica. Dopo questo turno, mancheranno soltanto cinque giornate alla fine del campionato e il mantenimento della categoria è uno degli obiettivi basilari da centrare. La partita avrà inizio alle 21.00, sarà diretta dagli arbitri Matteo Valeri di Ancona e Giulia Petterini di Macerata.