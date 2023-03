Basket Fermo, espugnata anche Civitanova Marche

SERIE D - Continua la serie positiva del Forno a Legna Frinconi nella fase ad orologio, nella circostanza ad avere la meglio dei padroni di casa griffati 88ers. L’ultima partita della fase a precedere i playoff si disputerà sabato primo aprile a Montegranaro: match ininfluente considerando l'acquisizione matematica del quinto posto

26 Marzo 2023 - Ore 12:11 ...

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Continua la serie positiva del Forno a Legna Frinconi nella fase ad orologio nel girone A del campionato di serie D.

La trasferta a Civitanova Marche vede ancora una volta il Basket Fermo trionfare sulla locale squadra degli 88ers. L’assenza di Alessandro Guenci, uno dei punti di forza della formazione fermana, non scalfisce la performance dei gialloblu che, a parte qualche brivido nei secondi finali, non ha perso mai il controllo della gara.

IL TABELLINO

88ERS CIVITANOVA MARCHE 71: Malaspina 7, Orioli, Palombini 7, Rastrelli 4, Abbate 13, Tappatà (cap.) 20, Mappioni 3, Radaelli 11, Cesareo, Gattafoni 6. All. Ripa, vice Palmieri

FORN A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO 74: Bernard 1, Poggi 5, Mezzabotta 18, Santini 1, Quondamatteo (cap.) 16, Cipriani, Pelacani, Martinelli 19, Anibaldi 8, Del Buono 6. All. Marilungo, vice Valentini

ARBITRI: Luca Avaltroni di Fano (PU) e Tommaso Nicola Molinaro di Chiaravalle (AN)

PARZIALI: 17-18, 15-13, 18-20, 21-23

PROGRESSIVI: 17-18, 32-31, 50-51, 71-74

NOTE: Tiri da 3: Civitanova 9 – Fermo 4, tiri liberi: Civitanova 6 su 20 (30%) – Fermo 24 su 36 (67%), falli: Civitanova 23 con antisportivo a Radaelli – Fermo 17 con antisportivo a Pelacani e Martinelli

LA CRONACA

La partita, nonostante il punteggio scorre quasi costantemente alla pari fino a cinque minuti dalla fine, per un epilogo che si è sviluppato in maniera completamente differente per le due formazioni. Mentre i padroni di casa hanno imbastito una gara fisica nella fase difensiva e cercato canestri nella precisione dalla distanza, gli ospiti invece hanno provato a costruire gioco e aprire spazi con manovre volte a cercare i propri lunghi liberi sotto canestro. Molte delle realizzazioni fermane sono arrivate da tiri liberi provocati dagli inevitabili falli della difesa civitanovese.

Negli ultimi cinque minuti il Forno a Legna Frinconi prova a premere l’acceleratore e grazie ad un ispiratissimo Andrea Martinelli e un infaticabile Alberto Anibaldi si portano nel giro di poco tempo a più dieci dagli 88ers. È qui che sale in cattedra Tappatà, il capitano dei civitanovesi, che inizia a realizzare canestri da ogni dove e in ogni modo riportando pericolosamente i padroni casa vicini al punteggio degli ospiti. Addirittura un antisportivo evitabilissimo di Martinelli avrebbe riaperto davvero la partita se non fosse stata provvidenziale la poca precisione dalla lunetta dei civitanovesi. Fatto sta che nei secondi finali una tripla e due liberi di Davide Mezzabotta chiudono definitivamente le velleità degli ottantottini. L’ultima partita della fase ad orologio che precede i playoff il Forno a Legna Frinconi la giocherà sabato primo aprile a Montegranaro. Partita ininfluente per la classifica del Basket Fermo avendo ormai consolidato da tempo il quinto posto.