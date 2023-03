Alla Run For Autism 2023 di Roma anche gli atleti del Progetto Filippide

I ragazzi marchigiani saranno impegnati domenica 2 aprile, in concomitanza della Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo istituita dall'Onu nel 2007, nella capitale per la rinomata corsa di solidarietà

29 Marzo 2023

Il 2 aprile è la giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’Onu nel 2007

Quest’anno coincide con la undicesima edizione della Run For Autism, gara podistica nazionale di 10 km che si svolgerà su un percorso stupendo per le vie del centro di Roma, con partenza e arrivo da piazza Bocca della Verità.

Saranno presenti, come tutti gli anni, anche gli atleti e gli accompagnatori di Progetto Filippide Marche, l’associazione sportiva che nel fermano propone ai ragazzi autistici la corsa di lunga distanza.

Dopo la recente partecipazione alla Stracivitanova, sia nella mezza maratona che nella 10 km, il prossimo fine settimana si andrà in trasferta, per un’ulteriore opportunità di vivere un’esperienza sportiva, nella normalità, fuori dal contesto della famiglia, con grande beneficio, dignità e piacere, nella convinzione che lo sport, e in particolare la corsa, sia un efficace strumento riabilitativo e terapeutico per tutti i disabili intellettuali e relazionali.

Alla Run For Autism 2023 gli atleti affetti da autismo di tutte le delegazioni regionali del Progetto Filippide (oltre al gruppo fermano dalla Lombardia alla Sicilia, passando per la Toscana, la Sardegna e, naturalmente, il Lazio), si confonderanno con i tanti runner e podisti da tutta Italia, proprio nello stile di Progetto Filippide che privilegia la partecipazione a gare aperte a tutti.