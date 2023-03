Vinitaly, si prepara il Consorzio Vini Piceni: obiettivo promuovere le Marche

DOPO l’esperienza di "ProWein", in Germania, ecco l'edizione 2023 della manifestazione vinicola ed enologica più importante d'Italia che si terrà a Verona. Presenti 31 produttori associati al Consorzio

29 Marzo 2023 - Ore 09:44 ...

Dopo la positiva esperienza del ProWein di Düsseldorf, in Germania, le aziende del Consorzio Vini Piceni non si fermano e si preparano a partecipare al “Vinitaly – Salone internazionale dei vini e distillati”, la manifestazione vinicola ed enologica più importante d’Italia. Il Vinitay, giunto alla 55° edizione, si terrà a Verona dal 2 al 5 aprile e, con i suoi 17 padiglioni, si articolerà in quattro giorni di grandi eventi, degustazioni tecniche, walk around tasting, aree tematiche e focus sui mercati.

Saranno presenti ben 31 produttori associati al Consorzio, tra aziende nella collettiva della Regione Marche e aziende socie fuori collettiva con propri stand.

La collettiva regionale, presente presso il Padiglione 7 stand C9, vedrà la partecipazione di Agricola Lanciani al desk 13, Cantina di Offida al desk 3, Castignano – Cantine dal 1960 al desk 9, Cherri d’Acquaviva al desk 12, Fausti al desk 2, La Canosa al desk 7, Le Canà al desk 4, Cantina Sangiovanni al desk 11, Tenuta Il Crinale al desk 1, Tenute Recchi Franceschini al desk 8, Terra Fageto al desk 6, Vigneti Santa Liberata al desk 10 e Vinicola Carassanese al desk 5. Saranno inoltre presenti con i propri stand al padiglione 7 Ama Aquilone Vinitaly Bio, stand 6bio, Casa Vinicola Carminucci, stand C5, Vini Centanni, stand B8, Collevite, stand B6, Tenuta de Angelis, stand A10, Il Conte Villa Prandone, stand B9, Cantina dei Colli Ripani, stand B7, Le Caniette, stand B10, Officina del Sole, stand D6, Saladini Pilastri, stand B8, Simone Capecci, stand B7, Tenuta Cocci Grifoni, stand D6, Moncaro Terre Cortesi, stand E10 e Velenosi Vini, stand C10; saranno invece all’area FIVI del padiglione 8 Azienda Agricola Pantaleone allo stand D8/D9 desk 23, Poderi San Lazzaro allo stand E8/E9 desk 22 e Azienda Agricola Vigneti Vallorani allo stand A8/A9 desk 5. Infine, Vini San Filippo sarà nella sezione Vinitaly bio al padiglione F, stand 30BIO.

«Nella nostra compagine sociale l’82% della produzione è biologica. Questo dato ci inorgoglisce, specie se consideriamo che il 52% della produzione vitivinicola delle Marche si concentra tra i territori di Ascoli Piceno e Fermo. Proprio per questo, il Consorzio Vini Piceni investe nel territorio ed è vicino ai bisogni dei propri soci, pronto a fare da cuscinetto finanziario per le aziende quando necessario. Nonostante questi anni difficili, infatti, il Consorzio è riuscito a mantenere e a portare avanti servizi per i propri soci e per tutto il territorio, a fianco della Regione» sono le parole del Presidente del Consorzio Giorgio Savini.

Il Consorzio di Tutela Vini Piceni nasce nel 2002, con l’obiettivo di valorizzare la produzione enologica del Piceno. Ad oggi, la realtà del Consorzio è composta da 57 soci, tra aziende agricole e cantine Picene, per un totale di circa 700 viticoltori coinvolti, e può vantare un vino DOCG, l’Offida, il DOCG più diffuso delle Marche, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, e tre vini DOP, cioè il Rosso Piceno (anche nella tipologia Superiore), il rosso maggiormente prodotto nella regione, il Falerio (anche nella tipologia Pecorino) ed il Terre di Offida nelle versioni Passerina Spumante e Passito. Nell’anno trascorso sono state circa 7,5 milioni le bottiglie prodotte.

IL CONSORZIO

L’ELENCO DEI SOCI

• Azienda Agricola Terra Fageto di Ruscio Claudio • Azienda Agricola Biologica Centanni Giacomo • Azienda Agrivitivinicola San Francesco di Cherri Paolo • Azienda Vinicola Carassanere Snc • Le Caniette di Vagnoni Giovanni Società Agricola Semplice • Azienda Agricola Simone Capecci • Azienda Agraria Santa Liberata di Savini Giorgio • Azienda Agricola Gobbi & Mannocchi • Cantina Offida Srl • Collevite Srl Cantine della Marca • De Angelis & C. Srl • Domodimonti Srl Società Agricola • La Canosa Srl Società Agricola • La Cantina dei Colli Ripani Società Cooperativa • Le Corti dei Farfensi Sac • Azienda Agricola Biologica Clara Marcelli • Azienda Agricola Saladini Pilastri Saladino • San Lazzaro Società Agricola Semplice • Società Agricola Ciù Ciù di Bartolomei Massimiliano e Bartolomei Walter S.S. • Guido Cocci Grifoni Srl • Velenosi Srl • Vinicola del Tesino Srl • Vitivinicola Costadoro Società Agricola Srl • Azienda Agricola Cameli Irene • Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola • Azienda Agrobiologica S. Giovanni • Vini Firmanum Srl • San Michele a Ripa Azienda Agricola BMVG Srl • Cantine di Castignano – SCAC Società Cooperativa Agricola • Società Agricola La Pila di Matteo Toniolo SS • Azienda Agricola Biologia Vigneti Bonaventura • Il Conte Villa Prandone Società Agricola • Vitivinicola D’Angelo SSA di D’Angelo Pasquale e Philip • Tenute del Borgo Azienda Agricola Biologica • Le Canà Società Agricola Semplice • Società Agricola Fausti Srl • Azienda Agricola Bastianelli Francesco – Cantina Bastianelli • Società Agricola Officine del Sole Srl • Azienda Agricola Pantaleone di Pantaloni Federica • Teniumenti Le Ginestre Srl Società Agricola • Ama Aquilone Cooperativa Sociale • Tenuta Spinelli d Simone Spinelli • Agriarquata Società Cooperativa Agricola • Agricola Lanciani – Eurotrade Srl Società Agricola • Allevi Maria Letizia • Tenute Recchi Franceschini Eredi Azienda Agricola La Via Sistina • Società Agricola San Filippo SS • Società Cooperativa Agricola Ripawine • Saladini Pilastri Srl Società Agricola • Cedi Srl • Tenuta Agricola La Riserva di Mattioli Dina & C. SAS – Società Agricola • TerraPremiata di Mazza Graziano e Figli Società Agricola Semplice • Azienda Agricola Terra Fageto SAS di Angelo e Michele Di Rusci & C. Società Agricola • Tenute Il Crinale di Quitadamo Michele Società Agricola • Azienda Agricola Vigneti Vallorani di Vallorani Rocco