Sulle sponde adriatiche sangiorgesi il grande volley della nazionale lettone

PORTO SAN GIORGIO - Dopo la sosta forzata legata all’emergenza Covid, torna la pallavolo internazionale con l’arrivo della nazionale della Lettonia, che ha scelto la cittadina sangiorgese per allenarsi in vista dei prossimi impegni agonistici. Tutto grazie ai buoni uffici del commissario tecnico della squadra baltica, Daniele Mario Capriotti, direttore tecnico di Volley Angels Lab

30 Marzo 2023 - Ore 12:00 ...

PORTO SAN GIORGIO – Dopo la sosta forzata legata all’emergenza sanitaria degli anni passati, torna in riva all’Adriatico il grande volley internazionale con l’arrivo della nazionale della Lettonia, che ha scelto la cittadina sangiorgese per allenarsi in vista dei prossimi impegni agonistici.

Grazie ai buoni uffici del commissario tecnico della squadra baltica, Daniele Mario Capriotti (direttore tecnico di Volley Angels Lab), la rappresentativa lettone ha programmato la propria partecipazione sia al torneo organizzato nel periodo pasquale a Porto San Giorgio, che a quello che da anni caratterizza la Riviera del Conero. Questo tipo di iniziative sportive iniziarono quando l’incarico di assessore allo sport di Porto San Giorgio veniva ricoperto dall’odierno sindaco, Valerio Vesprini, che ancora oggi sostiene con forza la bontà di tale scelta, che tanti benefici porta anche alla bilancia turistica sangiorgese del periodo di Pasqua.

Entusiasta del torneo anche l’assessore comunale allo sport, Fabio Senzacqua. «Sport e turismo vanno da sempre a braccetto e ospitare una rappresentativa straniera nel periodo pasquale è sicuramente una bella vetrina per il nostro territorio e per la pallavolo sangiorgese, che ho avuto modo di apprezzare dal vivo». Torna nelle Marche anche il commissario tecnico della Lettonia, Daniele Mario Capriotti. «Questo torneo – spiega l’allenatore sambenedettese – ci sarà molto utile per il cammino della nostra rappresentativa, che sarà composta anche da atlete della nostra nazionale Under 18». Capriotti, che da anni collabora con federazioni pallavolistiche e società del nord Europa, ha già preso parte al torneo di Pasqua di Porto San Giorgio con la nazionale dell’Islanda.