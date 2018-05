PORTO SAN GIORGIO - Una partita da cardiopalma per i tifosi veregrensi che al PalaSavelli hanno assistito alla quarta gara del primo turno di playoff. Un alternarsi di vantaggi e svantaggi che hanno tenuto alta la tensione fino agli ultimi secondi.

di Nunzia Eleuteri

Arriva la quarta gara dei playoff sul 2 a 1 per la Poderosa contro Biella. Ghiotta l’occasione per non farsi sfuggire la possibilità di chiudere la serie tra le mura casalinghe. Il pubblico incita la squadra a ripetere la bellissima impresa di venerdì scorso per accedere così ai quarti di finale dove l’attenderebbe la temibile Trieste con cui la XL Extralight ha avuto a che fare in campionato.

IL TABELLINO

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 75: Powell 17, Corbett 16, Rivali 0, Amoroso 25, Nikolic NE, Campogrande 0, Zucca NE, Gueye 3, Maspero 7, Treier 7, Altavilla NE, Angellotti NE. All. Ceccarelli.

EUROTREND BIELLA 62: Ferguson 13, Chiarastella 2, Bowers 20, Uglietti 4, Ambrosetti NE, L. Pollone 0, M. Pollone 2, Wheatle 5, Rattalino NE, Tessitori 8, Sgobba 8. All. Carrea.

ARBITRI: Alessandro Tirozzi, Marco Rudellat, Daniele Valleriani.

PARZIALI: 18-16; 20-22; 18- 16; 19-8.

LA CRONACA

E’ Capitan Amoroso a segnare il primo canestro della partita in un PalaSavelli affollato e vivacissimo. Due triple arrivano da Corbett e Powell ad alimentare l’entusiasmo dei tifosi. Inizia bene la Poderosa: 8 a 2 dopo 3 minuti di gioco. Non sta a guardare Biella e reagisce raggiungendo i gialloblù sul 12 pari al 6’. Gli ultimi minuti del primo quarto scorrono in situazione di parità. Arriva il fischio sul 18-16.

Riprende il gioco con il canestro dell’Eurotrend che torna in pareggio ma LaMarshall Corbett non ci sta e segna il 20-18 conquistando anche un tiro libero che mette a segno. Arriva il fischio dell’arbitro per un fallo antisportivo su Luca Campogrande che sbaglia però i tiri da lunetta. La tensione è davvero altissima. Ogni azione trasuda nervosismo e crescono gli errori per i ragazzi di coach Ceccarelli che lasciano ampi spazi agli ospiti che ne approfittano per il sorpasso: 21 a 22 al 6’ e 24”. E’ Kaspar Treier a riportare in vantaggio la XL Extralight e a difendere benissimo nella successiva azione. Le squadre procedono di pari passo fino a 2 minuti dalla fine del secondo quarto quando Gueye e poi Capitan Amoroso segnano due magnifici tiri dall’arco portando la squadra a +6. Chiama il time out Carrea. I suoi ragazzi recuperano la situazione rispondendo con altrettanti due tiri da tre punti. Di nuovo situazione di assoluta parità e tensione alle stelle. Questa volta è Ceccarelli a chiamare il time out. Il punteggio non cambia e arriva il fischio del riposo lungo sul 38 pari.

Marshawn Powell conquista i primi due punti della ripresa su passaggio di Corbett. Risponde Bowers con 3 punti. E ripete l’impresa qualche secondo più tardi. In difficoltà i padroni di casa che per la prima volta si trovano a 6 punti di distanza. Ne recupera 2 Valerio Amoroso ma Biella prende il sopravvento con altri 4 punti: 42 a 50 dopo 4 minuti di gioco. Il pubblico incita la squadra veregrense in palese crisi. Ferguson inarrestabile mette a segno altri 3 punti. Altrettanto fa Valerio Amoroso ridando speranza al PalaSavelli. Arriva il time out da Carrea sul 50-53. Ora la Poderosa reagisce, c’è ed arriva ad un punto dagli ospiti fino al sorpasso grazie alla tripla di Corbett in chiusura del terzo quarto: 56 a 54.

Si riparte per l’ultimo tempo con un canestro di Kaspar Treier. Ottima prestazione la sua, giocatore che forse meritava qualche minuto più in campo. E lo dimostra con un tiro fuori arco che manda in estasi il PalaSavelli: 61 a 54 a 7’ e 47”. Fuori Rivali, dentro Maspero. E il playmaker mette subito a segno un importante canestro. Gli fa eco Valerio Amoroso che ha mostrato tutta la sua affidabilità in questa gara. Ora Montegranaro conduce 65 a 56 e difende benissimo. Scatenato il capitano segna da fuori arco portando la squadra sul 68 a 56. Ultimi 4 minuti di gioco per capire se la Poderosa possa approdare al secondo turno dei playoff senza giocare la quinta partita fuori casa. Lascia il campo il pericoloso Ferguson con 5 falli. Sono 2 i minuti da giocare. La XL Extralight ha 9 punti di vantaggio da gestire. E aumentano grazie al canestro di Corbett e alla tripla di Lollo Maspero. In piedi i tifosi di Montegranaro. Arriva il fischio finale: la Poderosa vince 75 a 62 e approda al secondo turno dei playoff dove la aspetta la temibile Trieste. Il sogno continua…

