Il nuovo Segretario Generale la dott.ssa Laura Mancini, ha assunto servizio in data odierna presso il Comune Porto Sant’Elpidio. La designazione è arrivata al termine di apposita selezione avviata con la richiesta di pubblicazione dell’avviso alla competente sede dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dall’esame delle 6 candidature pervenute, nel curriculum sono state evidenziate significative esperienze di lavoro ed il possesso di adeguati titoli accademici, culturali e specialistici che attestano l’idoneità a ricoprire la titolarità della sede di segreteria e pertanto la selezione si è conclusa con apposito decreto di nomina n. 26 dell’11 aprile 2018.

La dott.ssa Laura Mancini è laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza. Marchigiana, originaria di Ostra Vetere ma residente a Senigallia, nel 1996 ha svolto il concorso per diventare Segretario Comunale e subito è stata chiamata a prestare servizio in Friuli Venezia Giulia. Prima di lasciare la Regione di Residenza per assumere servizio al Comune di Cesano Maderno in provincia di Monza Brianza, ha lavorato per quasi 6 anni al Comune di Jesi.