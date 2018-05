Il 2018 segna una novità con il salone “Il Conero nel calice”, un viaggio a tappe, in compagnia dei produttori, per degustare le mille sfaccettature di un “terroir” unico, organizzato da Marchigianamente.

Dopo la fortunata esperienza del 2017 a “Tipicità in blu”, preceduta da uno spumeggiante evento inaugurale con “Bollicine di Marche”, l’associazione Marchigianamente replica e potenzia questa esperienza legata al settore enogastronomico.

All’interno della Mole Vanvitelliana, il 19 e 20 maggio dalle ore 11 alle 20, diciotto cantine valorizzano l’unicità e la biodiversità dell’area del promontorio del Conero attraverso degustazioni. Sono presenti le aziende agricole Alessandro Moroder, Carletti, Luigi Pieri, Mercante e Malacari, Ballarini, Cantina Castellani, Lanari, Casa vinicola Garofoli, Fattoria Le terrazze, Lucesole, La calcinara, Moncaro, Pesaresi, Strologo Silvano, Umani Ronchi, Vigna La cava e Villa Carlo Boccolini.

All’ingresso si possono acquistare i tagliandi per il viaggio del gusto e dei sapori: al costo di 10 euro sono previste 3 degustazioni per i vini e 2 assaggi per il food.

Per approfondire la conoscenza dei vitigni sono in programma anche tre laboratori a pagamento (15 euro per singolo incontro o 30 euro per il pacchetto completo): il primo il 19 maggio alle 16.30, “Quale Conero?”. A condurlo il sommelier Valerio Bris con storie e volti dei vignaioli. Il giorno seguente, alle 11 c’è “Montepulciano, espressioni e terroir” con il docente dell’istituto Alberghiero Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare, Stefano Isidori. Viaggio nei territori del vitigno principe della costa adriatica, il Montepulciano. Ultimo incontro alle 16.30 con Roberto Orciani, “natural wine blogger”, degustatore per il touring club e consulente enologico, con “Il naturale non esiste… o forse si. Il racconto, il territorio, le Marche”.

In tutti gli incontri è prevista una selezione di vini in degustazione.

“Il Conero nel calice” è organizzato in collaborazione con IMT, Coop Alleanza 3.0 e l’Unione Montana dell’Esino Frasassi.

Prenotazioni su https://www.marchigianamente.it/prenotazione/coupon-prenotazione-per-degustazioni-il-conero-del-calice/.