Dopo il grande successo in piazza, Moda Sotto le Stelle approda in tv

ASCOLI PICENO - Su TVRS da sabato lo splendore della passerella e di Artigianarte con il Piceno Pop Chorus

Torneranno e brillare gli scintillanti abiti della 34° Rassegna di Moda Sotto le Stelle di Ascoli Piceno, questa volta in televisione.

In attesa della messa in onda dello speciale di Jo Squillo sulle reti nazionali, da sabato 4 agosto su TVRS sarà possibile rivivere le emozioni della passerella più prestigiosa di Piazza del Popolo. Inoltre, l’emittente trasmetterà, sempre a cura della Confartigianato AP-FM l’esibizione integrale del Piceno Pop Chorus che si è svolta durante la manifestazione Artigianarte, il 2 agosto nei pressi del Teatro Ventidio Basso. Nel sito www.apfm.it è stata pubblicata in anteprima una gallery con le migliori foto della serata. La Confartigianato AP-FM ringrazia il gruppo Artigiani Della Bellezza (ADB) composto da Giacomo Sandroni, Nives Battilà, Laura Malavolta, Cinzia Renzetti, Rossano Trobbiani, Ilenia Damanti che con alto livello professionale hanno curato le acconciature e il trucco di modelle e modelli della 34° rassegna di Moda.

Di seguito il calendario della messa in onda:

TVRS Speciale 34° Rassegna di Moda Sotto le Stelle

sabato 04 agosto 2018 ore 20.45

lunedì 06 agosto 2018 ore 13.00

mercoledì 08 agosto 2018 ore 22.45

giovedì 09 agosto 2018 ore 23.45

TVRS Speciale “ARTIGIANARTE” esibizione del Piceno Pop Chorus del 02/08/2018

domenica 05 agosto 2018 ore 21.00

martedì 07 agosto 2018 ore 22.30

sabato 11 agosto 2018 ore 13.00

lunedì 13 agosto 2018 ore 22.45

La Confartigianato AP-FM ringrazia per il sostegno e il patrocinio il Comune di Ascoli Piceno, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la Camera di Commercio di Fermo, il BIM Tronto, la Regione Marche.