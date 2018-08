TENNIS - La giovane selezione regionale under 13 porta a casa da Castel di Sangro la sfida tra comitati battendo in finale l'Emilia Romagna. Tra i selezionati dai responsabili Marco Sposetti e Giovanni Torresi tantissimi atleti riconducibili al circolo tennis di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO – I portacolori delle Marche si laureano Campioni d’Italia del tennis. I suoi giovani talenti under 13 hanno infatti conquistato, presso il Centro Estivo Fit di Castel di Sangro, la ventesima edizione della Coppa “ Mario Belardinelli”, la più importante competizione italiana a squadre per rappresentative regionali riservata ai nati nel 2005 e 2006.

Il team marchigiano capitanato dai maestri Marco Sposetti e Giovanni Torresi era composto da Yaima Perez Wilson (Ct Porto S. Giorgio), Federica Urgesi (Ct Fano), Francesca Tassi (Janus Tennis Club Fabriano), Lorenzo Schiahbasi (Ct Porto S. Giorgio), Andrea Meduri (Ct Porto S. Giorgio),Edoardo Principi (Tennis Team Senigallia), Diego Sabattini (Ct Fano), Filippo Mazzola (Ct Le Magnolie).

I nostri ragazzi hanno battuto con estrema disinvoltura tutti gli avversari incontrati: il Trentino Alto Adige per 7 a 0, La Puglia 5 a 2, Il Lazio 5 a 2 in semifinale ed in finale i pari età dell’Emilia Romagna con il risultato di 5 a 2. Un trionfo che consente alle Marche di tornare a vincere la Coppa Belardinelli sei anni dopo la prima ed unica affermazione.

A Castel di Sangro, al fianco dei giovani campioni, il presidente della Fit Marche Emiliano Guzzo ed il consigliere del comitato Andrea Pallotto: ”Siamo l’unica federazione sportiva regionale delle Marche ad aver vinto il trofeo delle regioni – ha affermato il presidente Guzzo -. Questo secondo successo della Belardinelli è la testimonianza che l’ottima programmazione, l’attenta pianificazione e l’organizzazione di questo Comitato negli ultimi 10 anni continua a produrre risultati eccezionali sia nel circuito professionistico Atp e Wta che in tutto il movimento Junior. Nel corso del tempo siamo diventati un vero e proprio distretto industriale del tennis dove maestri, dirigenti, presidenti dei circoli e comitato regionale si integrano perfettamente per un solo obiettivo: il bene del tennis marchigiano”.

Un‘altra grande affermazione per i nostri baby tennisti è arrivata anche dal Centro estivo della Fit a Serramazzoni (Modena) dove la selezione di Ancona è entrata nell’elite del tennis italiano arrivando quarta alla Coppa delle Province 2018 (competizione riservata ai giovani dal 2007 al 2009), Il team dei capitani Larry Luchetti e Andrea Ramundo era composto da Diego Paoloni e Matteo Sabbatini (Junior Tennis Osimo) Michele Mecarelli (Janus Tennis Academy ASD) Arianna Silvi e Carlotta Bassotti (Circolo Cittadino Jesi Tennis Club), Ilary Pistola (MonteMarciano Tennis), Riccardo Lo Grippo (Circolo Tennis Camerata Picena), Alex Romano e Ludovico Trionfetti (ASD Nice), Valentina Pasquinelli (Circolo Tennis Moie Sporting Club).

