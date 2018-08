PORTO SAN GIORGIO - Mercoledì 8 agosto si balla sul lungomare Gramsci dalle 21.30. Raccolta fondi in favore della pubblica assistenza sangiorgese

Piazzetta Silenzi e il tratto di lungomare Gramsci centro all’altezza di via Oberdan si trasformeranno la sera di mercoledì prossimo in una discoteca all’aperto per “Disco story ’70, ‘80, ’90 – Summer in Porto San Giorgio”.

“L’evento – spiegano dal Comune – patrocinato dall’Assessorato al Commercio, è stato presentato oggi in Comune. Alla consolle si alterneranno quattro volti storici del mondo della musica e della disco dance: Davide Domenella, Enrico Filippini, Giampy Malvatani e Riccardo Borsini. Vantano centinaia di serate ad appuntamenti da quasi quarant’anni prevalentemente nelle discoteche più importanti delle Marche e dell’Emilia Romagna. La serata inizierà attorno alle 21.30 e si protrarrà fino alle 2 di notte”.

“Si tratta di un format chiamato Disco Story, che richiama il nome di un famoso negozio di dischi di Civitanova Marche: negli anni ’80, in quattro ci ritrovavamo settimanalmente lì per comprare dischi e confrontarci sulle ultime uscite delle case discografiche – ricorda Giampy Malvatani – L’idea è nata lo scorso anno ed ha avuto un grande successo. Mercoledì avremo la collaborazione della radio web “Stazione 41” che partecipa con i presentatori Barbara Trasatti e Michele Cintio. La serata sarà trasmessa in diretta streaming. L’ingresso al pubblico è libero, l’importante è partecipare alla raccolta fondi per l’attività della Croce Azzurra”.

L’assessore Valerio Vesprini, alla presenza del sindaco Nicola Loira, aggiunge come “la collaborazione tra Comune e Croce Azzurra sfoci anche in ambiti sportivi e commerciali (da non dimenticare l’organizzazione del torneo interforze che si è tenuto all’arena Europa). Vivremo una serata di divertimento con la musica degli anni d’oro della disco dance, conoscendo e contribuendo alle meritevoli iniziative della Croce azzurra nella nostra città”.

“Ringraziamo l’iniziativa dei quattro volenterosi Dj – conclude il presidente della Croce Azzurra Gilberto Belleggia – Auspichiamo un’ampia partecipazione e, con l’occasione, ricordiamo un altro appuntamento in favore dell’attività: quello di martedì 7 agosto in via Giordano Bruno da ‘Dolcemente’. Alle 21 avremo il dj set di Roxy Rose e l’esposizione di auto d’epoca”.