FERMO - Primo appuntamento politico della manifestazione in Viale del Lido sabato 18 agosto alle ore 20.30 con la partecipazione di Meri Maziali, Laura Gaspari, Paola Petrucci e Sara Franca

di Andrea Braconi

Lungo Viale del Lido si cominciano a scaldare pentole e padelle, ma soprattutto iniziano ad accendersi i microfoni. Prenderà il via sabato 18 agosto la nuova edizione della Festa de l’Unità del Partito Democratico di Fermo (LEGGI QUI), un appuntamento da sempre caratterizzato dall’abbinamento tra cucina, musica e dibattiti politici.

E proprio su quest’ultimo versante il compito di aprire il ricco programma spetterà a quattro donne. Sul tema “Donne e politica, donne e diritti, donne e welfare”, infatti, a partire dalle ore 20.30 si confronteranno Meri Marziali, presidente della Commissione Pari Opportunità delle Marche, Laura Gaspari, responsabile del Centro Antiviolenza, e Paola Petrucci, consigliera regionale di parità, coordinate da Sara Franca, vice segretaria dell’Unione Comunale dei democratici.

“L’iniziativa è sicuramente una preziosa occasione di dibattito pubblico sulle politiche di genere, su temi come la violenza contro le donne, donne e lavoro e la partecipazione delle donne alla vita politico istituzionale – rimarca Marziali -. L’inserimento della stessa tra i temi di dibattito della festa dell’unità sta a sottolineare un’attenzione del Pd provinciale e locale a questi temi, attenzione dimostrata nelle politiche nazionali e regionali degli ultimi anni. La democrazia paritaria non è affare delle donne, ma un indicatore di qualità, uguaglianza e civiltà”.

“Dopo il 4 Marzo come Pd di Fermo abbiamo deciso di intraprendere un percorso all’interno del partito per affrontare e capire meglio le problematiche che purtroppo coinvolgono ancora oggi le donne – aggiunge Franca -. Abbiamo creato così la Conferenza permanente delle donne democratiche e parlato in diverse occasioni delle problematiche presenti nel territorio fermano e marchigiano concentrandoci, in particolar modo, sulla parità di diritti tra lavoro femminile e maschile, sulla corretta applicazione della legge 194 e sulla violenza di genere. Inoltre, grazie al prezioso contributo di Laura Gaspari, abbiamo potuto capire meglio il funzionamento delle case rifugio e dei centri antiviolenza. Per questo abbiamo deciso di aprire la Festa de l’Unità con un dibattito tutto al femminile e coinvolgere chi ogni giorno si occupa delle tematiche di genere e lavora nei vari settori per migliorare la condizione delle donne nelle Marche”.

Il programma proseguirà domenica 19 con il senatore Francesco Verducci (“Costruire l’alternativa a chi vuol sfasciare il Paese”), lunedì 20 con la presidente della Provincia Moira Canigola, il presidente di Marca Fermana Stefano Pompozzi ed il docente della Politecnica delle Marche Emanuele Frontoni (che verranno intervistati da Paolo Paoletti, direttore di Cronache Fermane, sul tema “Il turismo: territorio e digitalizzazione”), martedì 21 con l’assessore regionale Fabrizio Cesetti ed il consigliere regionale Francesco Giacinti (“La politica regionale: sanità, terremoto, nuovo Governo”), mercoledì 22 con il sindaco Paolo Calcinaro, il segretario provinciale del Pd Fabiano Alessandrini ed il consigliere comunale del Pd Manolo Bagalini (sul tema “Fermo e il territorio – Un lavoro sinergico”, sempre intervistati dal direttore Paoletti), giovedì 22 con il portavoce della Fattoria sociale di Montepacini Marco Marchetti ed il segretario dell’Unione Comunale del Pd Carlo D’Alessio (“Fattoria sociale dei ragazzi e delle ragazze di Montepacini: accoglienza, integrazione, inclusione”).