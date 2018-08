IPPICA - All'indomani della finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto, che ha assegnato il titolo a Roberto Vecchione, arrivano gli umori di esponenti di spicco del mondo politico, imprenditoriale, sportivo, artistico e culturale in merito alle potenzialità offerte della struttura di Montegiorgio

MONTEGIORGIO- Nel giorno della finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto l’ippodromo, oltre ad attirare pubblico e appassionati, ha avuto come ospiti politici, imprenditori, personaggi di spicco e giornalisti. Al tavolo del ristorante si è seduto anche l’assessore regionale e Fabrizio Cesetti e che presto incontrerà nuovamente la famiglia Mattii. Il senatore della Lega Giuliano Pazzaglini, e Remigio Cerioni. Non poteva esimersi dall’essere presente il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi, e ha tenuto a sottolineare che «scommette» sul San Paolo per una forte ripresa del territorio. «Giornata positiva, molto pubblico. – continua il sindaco – L’ippodromo San Paolo prosegue a mantenere la sua attrattiva. Complimenti alla famiglia Mattii che continua ad impegnarsi per questa struttura sportiva. L’ippodromo è un fulcro importante per tutto il fermano e ancora di più per Montegiorgio. Noi ci aspettiamo più attenzione per il mondo dell’ippica».

Perché punta sull’ippodromo San Paolo? «Il ruolo dell’ippodromo è stimolare l’indotto, le strutture recettive e promuovere le eccellenze del turismo, l’enogastronomia e l’artigianato. Un vero volano per tutto il territorio. Noi scommettiamo sull’ippodromo per una forte ripresa del territorio. Tutta la stagione di corse e in particolare eventi come il Campionato Italiano Guidatori e il Palio dei Comuni, sono un ottimo veicolo per far conoscere il nostro territorio, le nostre peculiarità turistiche e le nostre eccellenze».

«La nostra azienda opera da oltre quarant’anni nel settore della gioielleria ed orologeria e ciò ci ha permesso di acquisire esperienza, affidabilità e professionalità divenendo sinonimo di serietà e fiducia – commenta l’imprenditore Lanfranco Beleggia, a capo della BrosWay -. Siamo costantemente impegnati a trovare nuove soluzioni stilistiche investendo molte risorse nella ricerca e nello sviluppo del design. Un design innovativo, ricercato, elegante ed essenziale con una personalità “internazionale” ma dal gusto inequivocabilmente italiano. Il San Paolo è un capitale immenso per Montegiorgio e il territorio marchigiano. Da sempre collaboro con l’ippodromo, perché secondo me è un ottimo volano per l’economia e per la promozione turistica. Molti conoscono le Marche e ancor di più Montegiorgio, grazie a questo centro sportivo molto attivo e attrattivo. La BrosWay e il suo brand gli starà sempre a fianco e con piacere approfittiamo del Campionato Italiano Guidatori Trotto per omaggiare i guidatori con i nostri prodotti, frutto di ricerca, gusto e stile».

Alessia Mattii, presidente della struttura ippica, quasi con le lacrime agli occhi e la stanchezza che incominciava a fare capolino, dopo un mese di lavoro per confezionare una festa dell’ippica sul Campionato Italiano Guidatori Trotto, poco dopo la mezzanotte di domenica 19 agosto, ha sussurrato: «Sono soddisfatta, anzi siamo soddisfatti, mio fratello Salvatore, il CdA ed io. Approfitto per ringraziare tutto il personale dell’ippodromo (segreteria tecnica, regia, terminalisti e tutto lo staff. ndr) per aver ancora una volta dimostrato, senza che ce ne fosse bisogno, che tutti insieme siamo in grado di fare bene. Tutti hanno coniugato abnegazione e professionalità, collaborando attivamente. Senza di loro non saremmo stati in grado di metter in onda questa bella festa piena di atmosfera e di calore. Si è sentita una passione che è tornata a riscaldare l’ippodromo. Il pubblico delle grandi occasioni, proveniente da tutt’Italia. Un ringraziamento va sicuramente anche al pubblico accorso numeroso che ha fatto da bellissima cornice a questa finale del Campionato. Un abbraccio e i miei più sentiti complimenti a Roberto Vecchione, il nuovo Campione nazionale, che si è dimostrato ancora una volta un grande guidatore»

L’attrice e cantante Rebecca Liberati, in occasione della finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto, ha avuto l’onore e l’onere di cantare l’inno nazionale accompagnata dal pianista Alberto Napolioni.

«Inizialmente ero molto spaventata, perché la responsabilità di cantare l’inno di Mameli è enorme. Sono andata a vedere come altre cantanti hanno affrontato gli inni nazionali. Siccome cantare l’inno nazionale è un momento solenne, ho cercato di dargli un registro timbrico più lirico. Ho provato una grande emozione specialmente all’inizio, perché quando inizi a cantare sei presa dall’interpretazione».

