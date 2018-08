AMICHEVOLE - L'ex capitano della Sangiorgese si mostra subito in condizione ottimale e con due super gol e un assist stende la formazione di Eddy Mengo, oggi rimaneggiata a causa di assenze pesanti. Sabato si tornerà a fare sul serio con la prima gara di Coppa Italia

PORTO SANT’ELPIDIO – Una rivoluzione dolce e silenziosa. È quella che ha avviato Peppino Amadio alla guida del Servigliano Lorese. Nonostante le moltissime partenze ed i nuovi innesti da amalgamare al collettivo pre-esistente, il tecnico nativo di Ascoli Piceno ha mantenuto i suoi modi semplici ed efficaci, senza snaturare le caratteristiche della squadra che lo scorso anno vinse il titolo regionale di Promozione.

A proposito di nuovi arrivati, questo pomeriggio al Ferranti di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Gabaldi ha brillato più del Diamond Palace Loriblu illuminato di notte. L’ex capitano della Sangiorgese ha arricchito la sua galleria d’arte siglando due eurogol e fornendo dalla bandierina un assist al bacio per la testa di Tomassetti, arrivato in mezzo ad altri due capolavori come quello realizzato da Cuccù e dall’under Federico Marziali.

Insomma, un’amichevole che ha fatto divertire il pubblico e che sicuramente ha fornito segnali importanti ai due tecnici che quest’anno si sfideranno ben tre volte in gare ufficiali: prima in Coppa Italia a Porto Sant’Elpidio, poi il 9 dicembre nell’andata di campionato nuovamente al Ferranti ed infine l’11 aprile a Servigliano.

Sabato, almeno per il Porto Sant’Elpidio di Eddy Mengo, sarà già tempo di ricominciare a fare sul serio con la prima gara di Coppa nazionale in programma al “Della Vittoria” di Tolentino. Mentre la compagine di Amadio, che nel girone triangolare riposerà, ospiterà al Settimi il Monticelli per l’ultimo test amichevole del precampionato.

IL TABELLINO

PORTO SANT’ELPIDIO 2 (4-3-1-2): Gagliardini (1′ st Smerilli); Frinconi, Cannoni (22′ st Canatrini), Monserrat (1′ st Marziali), Stortini (1′ st Del Moro); Panichelli, Orazi (20′ st Guadalupi), Nicolosi (22′ st rientra Monserrat); Marcantoni (1′ st Mandorlini); Adami (22′ st Marcantoni), Nanj (12′ st Cuccù). All. Eddy Mengo

SERVIGLIANO LORESE 3 (4-3-3): Falcetelli (1′ st Innamorati); Ionni (38′ st Malaigia), Mallus (15′ st rientra Iuvalè), Pompei, Tomassetti; Iuvalè (1′ st Bruni), Renzi (33′ st Ferretti), Mancini (24′ st Santoni); Iacoponi (31′ st Morichetti), Simonelli (10′ st Palombizio), Gabaldi (35′ st Fratini). All. Peppino Amadio

RETI: 35′ pt e 3′ st Gabaldi, 15′ st Cuccù, 23′ st Tomassetti, 25′ st Marziali

ARBITRO: Emanuele Trementozzi di Civitanova Marche

NOTE: Ammoniti Pompei, Cuccù. Corner 2 – 1. Recupero +1′ +0′

LA CRONACA

In un Porto Sant’Elpidio piuttosto rivisitato Mengo schiera il consueto 4-3-1-2 con Marcantoni e Nicolosi, in genere difensori centrali, rispettivamente sulla trequarti e interno di sinistra di centrocampo. Davanti c’è Adami in tandem con il giovane Nanj, al suo esordio in prima squadra. Amadio, momentaneamente privo di bomber Galli, risponde con un 4-3-3 affidando il reparto avanzato al giovane Simonelli assistito sugli esterni da Iacoponi e Gabaldi.

Il primo squillo arriva al 13′ proprio dai piedi dell’ex Sangio con il diagonale mancino che si spegne sul fondo. La risposta locale, con Cuccù in panchina e Ruzzier assente, arriva alla mezzora e passa per Adami che da fuori area impegna Falcetelli in angolo. Dopo cinque giri di orologio, Gabaldi si mette in proprio, conduce a lungo palla prima di scaricare un violento mancino che si infila sotto l’incrocio difeso da Gagliardini.

Trovato il vantaggio gli ospiti insistono, ma al 43′ l’inzuccata a fari spenti del solito Gabaldi sul traversone di Tomassetti risulta centrale. Sugli sgoccioli della prima frazione, da palla inattiva Adami aggira bene la barriera ma la sfera non scende a sufficienza. Nella ripresa dopo appena 27 secondi è Mandorlini a tentare il pari con una legnata al limite dell’area, ma Innamorati è reattivo e respinge.

Il Servigliano allora mette la freccia e raddoppia: al 3′ st Gabaldi pennella un calcio di punizione che trova l’incrocio più lontano e buca Smerilli. Sul doppio vantaggio la gara si accende e ne beneficia il divertimento sugli spalti: prima Cuccù trova l’angolino con un destro da fuori area, poi Tomassetti sfrutta il corner di Gabaldi e riporta a due reti il divario tra le due squadre ed infine Marziali dai 35 metri, al volo, realizza un gol pazzesco che accorcia le distanze.

Nel finale, tra le fatiche della preparazione accumulate nel corso dei giorni ed il tourbillon delle sostituzioni apportate dai due allenatori, il risultato non varia.

Leonardo Nevischi

Fotogallery