Dalla Boemia centrale in visita a Fermo

FERMO - La delegazione composta da direttori e manager di case di riposo della repubblica ceca ed un gruppo di diversamente abili

Nuova tappa del rapporto di collaborazione fra la Città di Fermo e la Boemia (Repubblica Ceca). In questi giorni e fino al 2 settembre una delegazione composta da persone diversamente abili provenienti dalla Boemia Centrale e da direttori e manager di case di riposo della Repubblica Ceca (questi ultimi hanno avuto l’opportunità di partecipare a degli stages e lezioni alla scuola per infermieri di Fermo) accompagnati dal coordinatore del partenariato fra Marche e Boemia Centrale Mares Vaclav, sono in visita a Fermo e nel Fermano. Fra i siti culturali visitati le Cisterne romane (nelle foto in Piazza del Popolo sia con l’assessore Alberto Scarfini che con l’assessore Mauro Torresi).

Una nuova iniziativa che si inserisce nel novero di relazioni fra i due territori che da tempo riguardano diversi ambiti, dallo sport (beach volley, pallacanestro, nuoto, calcio) alla scuola (con progetti ad hoc con le scuole superiori e con il corso di infermieristica) per passare fino alla cultura (concerti estivi di musica classica e corali), dal turismo al sociale.

Iniziative salutate dal Sindaco Paolo Calcinaro e dall’assessore Alberto Scarfini sempre come preziose e proficue opportunità di scambio culturale fra i due Paesi in nome dell’amicizia e di promozione del territorio e che attestano i rapporti consolidati con la Repubblica Ceca, iniziative che stanno ricevendo il plauso e le congratulazioni anche della Governatrice della Boemia Centrale Jermanova Pokorna Jaroslava, che è stata in visita a Fermo nel febbraio 2017 e che aveva avuto modo occasione di apprezzare le relazioni fra i due Paesi.