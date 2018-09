MARCHE - Il consigliere regionale di Articolo 1 - Mdp sta valutando la fattibilità del percorso da un punto di vista normativo: "A mio avviso spetterebbe ad un'associazione apolitica e apartitica il compito di prendere l'iniziativa e portarla avanti prendendo spunto dalla mia proposta"

Un referendum per limitare fortemente la caccia nelle Marche. E’ la proposta del consigliere regionale Gianluca Busilacchi (Articolo 1 – Mdp) che sta valutando la possibilità di promuovere un referendum regionale per limitare, nelle Marche, l’attività venatoria. L’ex dem ora sta valutando la fattibilità del percorso da un punto di vista normativo.

“Sono passati 28 anni dal referendum sulla caccia che per poco manco’ il quorum – spiega Busilacchi – Sono intenzionato a iniziare a studiare la possibilita’ di un referendum regionale. Che non potrà del tutto abolirla ma fortemente limitarla. Non sono per l’abolizione per quanto sia contrario alla caccia ma credo vada limitata. La maggioranza? Il resto della maggioranza sarà contraria temo, ma noi dobbiamo rispondere alle istanze della maggior parte dei marchigiani che sono per tutelare l’ambiente”.

Busilacchi é pronto a sostenere chiunque voglia portare avanti questa battaglia. “Sto valutando la fattibilità del percorso – conclude -. A mio avviso poi spetterebbe ad un’associazione apolitica e apartitica il compito di prendere l’iniziativa e portarla avanti prendendo spunto dalla mia proposta”.