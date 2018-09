ATLETICA - Campionati Assoluti di Pescara ed il Trofeo Internazionale di Majano i prossimi impegni sull'agenda dei tanti tesserati del sodalizio rivierasco

PORTO SAN GIORGIO – Riprende a pieno ritmo, dopo la pausa estiva, l’attività agonistica della Tam Porto San Giorgio – Osimo – Corridonia e dell’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti”.

Nel fitto calendario di settembre, spicca l’impegno dei campionati italiani assoluti, in programma a Pescara da venerdì 7 a domenica 9.

Tanti sono stati gli atleti del Team Atletica Marche a ottenere il minimo di partecipazione per la rassegna tricolore: la quattrocentista Angelica Ghergo, finalista ai Campionati Europei under 18 di Gyor (Ungheria); il martellista Giorgio Olivieri, campione italiano junior che ha rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali di categoria a Tampere (Finlandia) e che, pochi giorni fa a Misano Adriatico, ha stabilito il suo nuovo limite con il martello da 7 Kg, 65,42 m; Benedetta Trillini, bronzo ai Campionati Italiani allievi di Rieti e primatista regionale del salto in alto con 1,76 m; l’under 23 Gabriele Rossi Sabatini, che ha lanciato il suo disco a 49,98 m; la triplista Silvia Del Moro, quest’anno atterrata a 12,25 m e la primatista regionale del lancio del giavellotto Ilaria Del Moro (44,17 m).

A Pescara la Tam schiererà poi due staffette femminili: la 4×100 m, con la veterana Valentina Natalucci e le giovanissime Greta Rastelli, Ghergo e Trillini, e la 4×400 m, con le frazioniste Natalucci, Ghergo, Debora Baldinelli e Greta Luchetti.

Dall’Abruzzo al Friuli, i ragazzi e i cadetti saranno chiamati a difendere i colori delle Marche nel “27° Trofeo Internazionale giovanile città di Majano”. Tra i convocati, spiccano i nomi di quattro atleti di Porto San Giorgio: Martina Cuccù, una delle punte di diamante della squadra marchigiana, impegnata negli 80 m ostacoli (suo il record regionale della specialità), e i saltatori in lungo Francesca Cuccù, Simone Guidotti e Matteo Tassetti.