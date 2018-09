RAPAGNANO - Durante il torneo gli spettatori hanno potuto cimentarsi nelle manovre di Disostruzione Adulto e Pediatrico e in quelle di Rianimazione Cardio Polmonare. Il tutto sotto l'accurata supervisione degli istruttori: Marco, Angelo, Francesco, Elena, Giuseppina e Cristian del centro

Domenica 2 Settembre ore 8:30 erano tutti in campo allo Stadio Comunale in Via San Tiburzio di Rapagnano per disputare il 1° Torneo Memorial “Pasquale Monaldi” organizzato da Alessio Monaldi, direttore del CFL “Pasquale Monaldi” e Referente Regionale Marche e Umbria IRC-Comunità, con il Patrocinio del Comune di Rapagnano alla presenza del Sindaco Remigio Ceroni.

I partecipanti si sono sfidati in un mini torneo di calcio a 5 per una buona causa: vincere un DAE, defibrillatore, da donare. Durante il torneo gli spettatori hanno potuto cimentarsi nelle manovre di Disostruzione Adulto e Pediatrico e in quelle di Rianimazione Cardio Polmonare. Il tutto sotto l’accurata supervisione degli istruttori: Marco, Angelo, Francesco, Elena, Giuseppina e Cristian del centro CFL “Pasquale Monaldi” .

Ad animare l’evento la sferzante energia e l’ugola d’oro del giovanissimo C.J. hamilton artista, cantante e ballerino Italo-Americano.

Il triangolare si è così concluso: 1° Posto : Squadra InContrade di Piane di Rapagnano; 2° Posto: Squadra P.A. Volontari Soccorso 118 Monte San Pietrangeli; 3° Posto: Rappresentativa C.F.L. Al termine dell’evento l’ottimo pranzo preparato dall’ “A.C. Rapagnano 1973″.

L’IRC-Comunità e il CFL ringraziano tutti i partecipanti poichè lo scopo del torneo è stato raggiunto, divulgare le manovre salvavita in sinergia alla musica e allo sport!

Ancora una volta:”Saper Essere per Saper Fare!”

