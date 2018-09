PORTO SANT'ELPIDIO - Il primo cittadino precisa come le ultime analisi hanno dimostrato che le acque sono tornate conformi, ad eccezione della foce del Tenna, e che il problema della balneabilità era solo una questione temporanea

In riferimento alle polemiche sui divieti di balneazione, come preannunciato dal sindaco Nazareno Franchellucci, le ultime analisi hanno dimostrato che le acque sono tornate conformi, ad eccezione della foce del Tenna e che il problema della balneabilità era solo, come avevo preannunciato, una questione temporanea legata strettamente al maltempo straordinario dei giorni scorsi.

“ I punti dove vengono fatti i prelievi da Arpam nel nostro Comune – spiega il sindaco Nazareno Franchellucci- sono ben otto e sono i seguenti: 500 mt. Sud Foce Fiume Chienti , 700 mt. Sud Foce Fiume Chienti, 900 mt. Sud Foce Fiume Chienti, davanti Fosso Serpe, davanti Fosso degli Albero, 750 mt. Nord Foce Tenna, Davanti Fosso Castellano, 200 mt. Nord Foce Tenna.

E’ evidente che i prelievi vengono fatti in corrispondenza dei Fossi e dei Fiumi e quando ci sono eventi di forte piogge che interessano sia il nostro territorio che anche i paesi dell’ interno, i nostri fossi e fiumi raccolgono le acque dagli scolmatori e impianti di depurazione provenienti dai comuni limitrofi e dell’entroterra.

Si precisa che il nostro Comune ha eseguito da tempo la bonifica dei fossi naturali e ha intercettato tutti gli scarichi della rete fognante, convogliandoli al depuratore comunale.

Più precisamente il fosso Fonteserpe è stato bonificato e distaccato dalla rete fognante nel 2001, Il fosso dell’Albero è stato bonificato e distaccato dalla rete fognante nel 2011, Il fosso del Palo è stato bonificato e distaccato dalla rete fognante nel 2006. Il fosso Fonte di Mare, invece, non è stato mai intercettato dalla rete fognante in quanto privo di scarichi urbani confluenti e normalmente è asciutto, stessa cosa per il fosso Castellano che, ugualmente, non è stato mai intercettato dalla rete fognante in quanto privo di scarichi urbani confluenti.

Il programma dei prelievi per la balneabilità viene stabilito dal Ministero della Salute concordato con la Regione Marche inizio stagione Balneare, purtroppo la data prevista per il giorno 3 settembre era già programmata, ed i risultati sono stati compromessi dagli eventi temporaleschi avvenuti in tutta la regione Marche giorni precedenti”.

“I dati dell’intera stagione balneare mostrano invece – conclude il primo cittadino – un quadro totalmente opposto e rassicurante rispetto a quello prospettato dal Movimento 5 Stelle che non manca mai di strumentalizzare eventi e situazioni tirando acqua al suo mulino confidando nella mancanza di conoscenza della gente. Compito di un amministratore dovrebbe essere quello di informare la cittadinanza e non di creare inutili allarmismi per sterili polemiche che come è stato dimostrato lasciano il tempo che trovano.”.