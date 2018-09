AMANDOLA - Il 12 settembre alle 11 nella Sala Consiliare del Comune di Amandola verrà presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico il docufilm realizzato dalla regista PJ Gambioli

Il 12 settembre alle 11 nella Sala Consiliare del Comune di Amandola verrà presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico il docufilm “Passo Uno: La carovana del cinema d’animazione”.

“Il docufilm realizzato dalla regista PJ Gambioli – spiegano gli organizzatori – è il frutto del progetto Passo Uno: La carovana del cinema d’animazione, che nel corso del mese di agosto si è sviluppato attraverso 7 appuntamenti in altrettanti Comuni dell’area marchigiana colpita dal devastante sisma del 2016.

Il progetto è parte del bando “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” sezione Periferie Urbane, promosso da Siae, Mibact, ed è stato realizzato da Acli Arte e Spettacolo sede provinciale di Rimini grazie all’esperienza del Festival Internazionale del Cinema d’Animazione Cartoon Club.

Ha collaborato al progetto Asifa Italia, l’associazione che riunisce autori e professionisti del cinema d’animazione italiano, con la partecipazione di Rai Ragazzi e il Centro Sperimentale di Cinematografia sede del Piemonte.

In ognuno dei comuni ospitanti, oltre alla proiezione di corti di animazione realizzati da giovani registi italiani under 35, sono stati organizzati dei frequentati ed appassionanti laboratori di cinema d’animazione per i bambini delle diverse comunità, curati da uno staff di giovani professionisti di Asifa Italia”.

Tutta l’esperienza di Passo Uno è diventata un affascinante documentario che, attraverso le immagini, racconta l’incontro dei giovani artisti con le comunità coinvolte e l’entusiasmo dei bambini, ma fotografa anche lo stato attuale del territorio e raccoglie le testimonianze dei Sindaci e della popolazione locale, con l’intenzione di portare una testimonianza verace e appassionata sullo stato dei luoghi ad oggi.

Dopo la presentazione ufficiale, il docufilm sarà messo a disposizione gratuitamente del pubblico tramite la distribuzione on line.

Alla presentazione parteciperanno Sabrina Zanetti, Presidente di Acli Arte e Spettacolo sede di Rimini e direttore del Festival Cartoon Club, e PJ Gambioli, regista del docufilm.

Sono stati invitati a presenziare i sindaci dei 7 Comuni coinvolti nel progetto: Monsampietro Morico; Caldarola; Amandola; San Severino Marche; Arquata del Tronto; Montegallo; Montefortino”.