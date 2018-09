PORTO SANT'ELPIDIO - L'assessore si è sposato con Anna Morrone a Corigliano Calabro, città d'origine della sposa; alla cerimonia anche il sindaco Franchellucci e numerosi amici da Porto Sant'Elpidio

Fiori d’arancio questa mattina per Luca Piermartiri ed Anna Morrone. L’assessore alla cultura e politiche sociali di Porto Sant’Elpidio si è sposato a Corigliano Calabro, paese natale della sposa. Abito blu per lui, in bianco Anna, con un bouquet di rose bianche e rosse, hanno pronunciato il fatidico sì davanti a familiari ed amici. Galeotta la passione politica di entrambi, anche lei, come l’assessore, viene dall’impegno nei Giovani democratici, di cui è referente a livello regionale per i temi relativi a formazione ed Europa. Inoltre cura il blog “Uno sguardo sul mondo”. Piermartiri è stato a lungo segretario della sezione locale dei Gd, una delle più numerose ed attive delle Marche.

In trasferta a Corigliano una nutrita delegazione da Porto Sant’Elpidio. Presente con la famiglia il sindaco Nazareno Franchellucci e diversi amici di Piermartiri, dal consigliere comunale Stefano Senesi al presidente dell’associazione San Crispino Mirco Catini. Ai neo sposi i più sinceri auguri anche da Cronache Fermane.