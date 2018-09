CICLISMO - La competizione per ragazze della classificazione Elite ha preso il via oggi con la gara spalmata tra Amandola e Matelica. Domani sarà la volta di Offida, all'inizio del week end il gran finale sul lungomare adriatico

AMANDOLA – E’ iniziata con la tappa odierna partente tra il centro sibillino fermano e l’arrivo in quel di Matelica il Giro delle Marche in Rosa.

A tagliare per prima il traguardo collocato nel centro maceratese la romagnola Dalia Muccioli, tesserata per il team Valcar Pbm, protagonista di un finale entusiasmante dove ha rosicchiato il vantaggio precedentemente accumulato da Elisa Longo Borghini, per superarla in volata ad una manciata di metri dalla fatidica linea. Al terzo posto la toscana Angela Brogi.

Domani, giovedì 13 settembre, la tappa interna ad Offida mentre venerdì 14, giornata di chiusura, la carovana in rosa si trasferirà lungo la riviera adriatica fermana per l’appuntamento conclusivo di Porto San Giorgio, evento seguito dalle telecamere di Rai Sport.

Il via sarà previsto alle 14.00 davanti all’area nota come Bambinopoli, con più di cento partenti in rappresentanza di oltre venti società in gara riconducibili alla classificazione Elite. Per come già anticipato da questi spazi (vedi gli articoli correlati in coda) sulle strade sangiorgesi le atlete delle nazionali di Nigeria, Kazakistan e Russia e atlete provenienti da Lituania, Lettonia, Ungheria e Messico.

La tappa di Porto San Giorgio è stata presentata nei giorni scorsi all’interno della sala consiliare comunale dagli organizzatori, dal sindaco Nicola Loira e dall’assessore allo sport Valerio Vesprini. Da cronoprogramma previsti quattro passaggi in città ed un quinto ad inglobare lo strappo di Capodarco prima della volata sul lungomare Gramsci che colloca il traguardo al punto di partenza.

Paolo Gaudenzi

