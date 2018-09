Il Giro delle Marche in

Rosa torna nel Fermano

CICLISMO - La competizione riservata alle donne della categoria Elite solcherà la nostra provincia il 12 settembre con la partenza di tappa prevista in Amandola, ed il 14 con via ed arrivo identificato in quel di Porto San Giorgio

... lunedì 3 settembre 2018 - Ore 16:35

FERMO – Torna il Giro delle Marche in Rosa, categoria Elite, appuntamento in sella alle due ruote che caratterizzerà la regione Marche con passaggi previsti anche nella provincia fermana. Verrà presentato il tutto martedì 11 settembre, alle 21.00, a Porto Recanati, alla vigilia cioè della prima tappa che prenderà vita all’indomani, 12 settembre, con il tratto Amandola-Matelica di 102 kilometri. Poco più di 87, invece, i kilometri del giorno successivo, 13 settembre, con la tappa avente partenza ed arrivo in quel di Offida. Stessa sorte, per via e chiusura di giornata, quanto previsto a Porto San Giorgio e fissato per venerdì 14 settembre, per una tappa di circa 100 kilometri. Paolo Gaudenzi Andrea Braconi