La Costituzione donata ai migliori neodiplomati, mercoledì la seconda edizione

FERMO - Mercoledì alla sala assemblee della Carifermo, partner dell'iniziativa, l'appuntamento promosso dal Coordinamento fermano per la democrazia costituzionale; interverrà il magistrato Ernesto Napolillo della Procura generale delle Marche

Il Coordinamento fermano per la democrazia costituzionale promuove, insieme al comune di Fermo e alla Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, la seconda edizione della cerimonia di consegna del testo della Costituzione italiana ai migliori neodiplomati, che si terrà mercoledì 19 settembre, ore 10, alla sala assemblee della Carifermo. Un’iniziativa a servizio della comunità e dei suoi giovani, con l’intento di far conoscere e amare i principi della democrazia e della legalità costituzionale.

Ospite d’eccezione il magistrato dr. Ernesto Napolillo per conto della Procura generale delle Marche, perché giustizia e diritto non siano distanti l’una dall’altro. “In un contesto socio-economico complesso come quello attuale – dichiarano Sara Malaspina e Saturnino Di Ruscio – istituzioni e società hanno una comune responsabilità nel promuovere i valori di libertà, pace, democrazia e giustizia, che sono fondamento ed anima della nostra carta costituzionale.