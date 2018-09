CALCIO - Dai Piccoli Amici alla selezione Juniores attraversando tutte le realtà della scuola calcio e del settore giovanile, fino alla selezione over impegnata nel partente campionato di Prima categoria. Ecco il panorama 2018/19 a tinte biancoverdi fermane

FERMO – Primi assaggi di stagione all’Usa Santa Caterina.

Dopo le prime due settimane dalla riapertura delle danze calcistiche nel segno del 2018/19 arriva la panoramica sul lavoro del settore giovanile. Primo allenamento dei Piccoli Amici basato su soli tre elementi, cresciuti rapidamente in otto e con la squadra pronta così ai nastri di partenza con, alla guida mister Massaccesi. A seguire il numeroso gruppo dei Pulcini, leve del 2008/09, con ben dieci nuovi arrivi che hanno accresciuto oltre le trenta unità la schiera per i tecnici ad esso afferenti, Funari, Alessandrini e Concetti.

Ambo le squadre trovano sede di allenamento al campo D’Addio, mentre slitta alla Cops la base operativa per gli Esordienti 2006/07 dei trainers Abbruzzetti, Governatori e Donzelli, pronti a scendere in campo nel prossimo fine settimana del 23 settembre. I Giovanissimi del tandem Achei e Rustici, arricchiti di sette nuovi arrivi, hanno superato la soglia dei venti elementi e stanno sudando sull’erba del Postacchini di Capodarco per affinare l’esordio in campionato della prossima settimana.

C’era apprensione alla vigilia dello start per la compagine Allievi, con soli dieci ragazzi a confermare l’impegno in biancoverde, un numero ora lievitato a diciotto. Elementi carichi e compatti come il loro timoniere Funari, dal primo momento al lavoro con tenacia e dedizione quindi prossimo a solcare la linea del via ufficiale. Compagine chiamata da programma, domenica prossima alle 10.00, ad un’amichevole in quel di Marina d’Altidona.

Salendo verso le età più mature, arriva infine l’occhio sul pianeta Juniores, sbocco naturale dei precedenti Allievi fortificati dall’arrivo delle pedine dell’allenatore Vagnozzi, oggi in campo alle 14.30 per un test pianificato sul campo di Lapedona. Al lato del percorso endogeno ad ogni collettivo, ovviamente non va dimenticato in parallelo il laboratorio di crescita per i giovani portieri.

“In molti, quattro anni fa, hanno pensato che senza strutture e senza la disponibilità piena di un campo ad undici non avevamo lunga vita, invece eccoci ancora qua – commenta il tecnico della selezione over, impegnata nel campionato di Prima categoria, Ismaele Concetti -. I miei ragazzi dopo un mese di preparazione sono pronti per il debutto in campionato sabato prossimo, contro la Grottese, ma nel mentre hanno eliminato in Coppa Marche l’altra selezione fermana, l’Afc Fermo, grazie all’1-1 maturato al Postacchini di Capodarco ed al pirotecnico 3-3 frutto del match di ritorno al Firmum Village, dove abbiamo buttato nella mischia diversi ragazzi nati nel 2000, 2001 e 2002 lasciando a riposo i senatori, dimostrando così nel concreto di credere ciecamente nella nostra cantera, fra Juniores ed Allievi“.

