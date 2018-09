PORTO SAN GIORGIO - Il 33enne sangiorgese, volto noto per il suo impegno in politica e per aver ricoperto il ruolo di capo degli assistenti bagnanti della Delta Cooperativa, e la sua Chiara si sono uniti in matrimonio. La funzione religiosa nella chiesa delle Anime Sante. Poi tutti a villa Bonaparte

Un giorno speciale, carico di emozioni, di sorrisi, di baci. Per Stefano Cencetti e Chiara Felicetti è quello del fatidico sì. Ieri mattina, infatti, alle 11 nella chiesa delle Anime Sante, il 33enne sangiorgese Stefano Cencetti e la sua Chiara si sono sposati. Cencetti è un volto noto in città, vuoi per il suo impegno in politica, prima nel Pd e poi in Marche 2020, vuoi per il delicato ruolo che ha ricoperto fino a fine luglio, quello di responsabile degli assistenti bagnanti della Delta cooperativa della Confcommercio Marche Centrali.

Proprio quest’incarico Cencetti è stato costretto a mollare per “impegni personali” con, in testa, proprio il matrimonio. Preparativi, prove, un pizzico d’ansia. Tutto superato dall’amore che unisce i cuori di due ragazzi. Insomma il vademecum dei futuri sposi che ieri si sono finalmente scambiati le fedi. Il matrimonio è stato celebrato da padre Piero Orsini nella chiesa delle Anime Sante di Porto San Giorgio. Da lì tutti gli invitati, 110 per la precisione, si sono avviati verso villa Bonaparte dove gli sposi Stefano e Chiara hanno festeggiato le nozze.

“Due persone speciali, uniche. Meritano davvero una vita fatta di sorrisi, amore e felicità, insieme” l’augurio degli invitati a cui si unisce, ovviamente, la redazione di Cronache Fermane.