Dalla Cina e dalle Canarie a Fermo per studiare lirica con il soprano Stefania Donzelli

Il soprano fermano Stefania Donzelli è stata protagonista, lo scorso agosto, di due master class con due gruppi di studenti stranieri, uno proveniente dalla Cina, composto da sei studenti, l’altro proveniente da Tenerife, nelle Isole Canarie.

Gli studenti cinesi sono iscritti alla University of Arts di Nanchino sotto la guida della professoressa Fan Zhenxuan , che si è diplomata in Canto al Conservatorio della Cina a Pechino e che insegna all’Università di Nanchino dal 2009. L’altro gruppo proveniente dalle Isole Canarie studia con il M° Augusto Brito presso il Conservatorio Superiore di Musica di Tenerife. Formazione lirica, studio ma anche un viaggio a contatto con le bellezze del territorio fermano e delle Marche.

La Donzelli ha un incarico di responsabile della formazione della Rete Lirica Marchigiana, e collabora con l’assessorato alla cultura di Fermo per la diffusione dell’opera lirica, soprattutto nelle scuole. Prossimamente ci saranno molte iniziative per diffondere le opere della stagione lirica della Fondazione Rete Lirica delle Marche, stagione che comprenderà Il Trovatore, Così fan tutte e in ultimo Falstaff.