EVENTO - La squadra dell’associazione Piansevero di Urbino ha rappresentato la nostra regione alla mini olimpiade italiana svolta a Rimini. I ragazzi capitanati da Simone Stulzini hanno così battuto Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna e Puglia

RIMINI – La Regione Marche ha conquistato la medaglia d’oro nel tennis al Trofeo Coni Kinder Sport 2018. La quinta edizione di uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 ha visto la partecipazioni di oltre 3.300 atleti provenienti da 21 regioni, impegnati in 45 specialità.

Le Marche del tennis erano rappresentate dall’associazione Piansevero di Urbino, vincitore della fase regionale, che con i suoi giovani atleti classe 2006 Nicoló Della Betta e Giorgia Battistelli, ha compiuto una grande impresa.

Nel girone eliminatorio sconfitto Piemonte 3 a 0 e Sicilia 2 a 1. Nei quarti di finale le due giovani racchette capitanate dal loro maestro Simone Stulzini hanno disintegrato il Lazio per 3 a 0 per poi battere nella semi l’Emilia Romagna per 2 a 1. In finale hanno poi trionfato sulla Puglia per 2 a 0.

Dopo la conquista della Coppa Belardinelli e la vittoria di Filippo Mazzola ai Campionati Italiani Under 13, unaltro grande risultato per il movimento tennistico regionale che ha trionfato anche in questa vera e propria olimpiade italiana. La delegazione marchigiana era guidata dal vice presidente del Coni, Giovanni Torresi.