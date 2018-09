PALLACANESTRO - Ideato dal Porto San Giorgio Basket e vinto dalla Smit Roma, sul parquet del PalaSavelli nel week end alle spalle anche le gesta delle Panthers Roseto e Pink Basket Terni. Formazioni al femminile riconducibili alla categoria under 16

PORTO SAN GIORGIO – In attesa di fare da palcoscenico alle gesta della Poderosa Montegranaro, il PalaSavelli è stato teatro di una interessante due giorni cestistica nel fine settimana appena trascorso.

Ideata e curata dal Porto San Giorgio Basket, è andata infatti in scena la prima edizione del “Back to school in Pink”, quadrangolare riservato alle categorie U16F che ha visto protagoniste, oltre alle padroni di casa, le formazioni di Smit Roma, Panthers Roseto e Pink Basket Terni.

La manifestazione ha rappresentato un’ottima occasione per le squadre partecipanti di testare il livello di preparazione dopo circa un mese di lavoro in palestra, attraverso lo stimolante confronto con realtà di regioni diverse.

Sul campo l’ha fatta da padrona la Smit Roma, uscita vincitrice dai tutti e gli tre scontri in calendario, confermando le grandi qualità del roster capitolino in grado di ben figurare anche sui palcoscenici nazionali della stagione 2018/2019.

Ottimi spunti di lavoro anche per gli staff tecnici di Terni e Roseto, con le umbre molto apprezzate per la freschezza di gioco e le abruzzesi brave a far pesare sul campo la fisicità delle proprie giocatrici. Per le padroni di casa sangiorgesi, che si presentano ai nastri della stagione con un roster molto rinnovato, un percorso in crescendo che lascia confortanti sensazioni per il prosieguo dell’annata.

Come da idea degli organizzatori, la due giorni è stata anche l’occasione di grande socialità tra le ragazze, accomunate dalla grande passione per la palla a spicchi e che, dopo essersi date battaglia in campo, si sono rifocillate con il gioioso pranzo domenicale preparato dalle famiglie sangiorgesi. Per tutti i partecipanti una grande carica prima di tornare a lavorare in palestra in vista dell’ormai prossimo avvio dei campionati giovanili, che, per quanto riguarda le Marche, è previsto per le fine di ottobre.