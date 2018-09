PALLAVOLO - Inaugurata la stagione ufficiale con il primo impegno in Coppa Marche. Le ragazze di coach Lorenzoni si sono imposte per 3-1

SANT’ELPIDIO A MARE – Ottimo debutto casalingo (3 a 1 contro la competitiva Volley Angel’s), per le “terribili matricole” della Emmont Volley in Coppa Marche.

Da ieri sono ripresi gli allenamenti agli ordini di coach Lorenzoni, in vista del prossimo impegno, sempre in Coppa Marche (sabato 29 settembre a Capodarco).

Saranno invece due le gare in programma per la prossima settimana: mercoledì 3 ottobre ore 21.00 di nuovo in casa (a Casette D’Ete, ingresso gratuito) contro la formazione della Volley Torresi Potenza Picena ed il sabato seguente alle 18.00 trasferta a Tolentino contro la Futura.