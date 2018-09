FERMO - Sabato 29 settembre cerimonia di intitolazione del Largo “prof. Marcello Seta”, di fronte all’ingresso delle Officine. Nell'occasione verrà scoperta la targa intitolata al prestigioso professore

L’ottava edizione del Premio Marcello Seta si svolgerà sabato 29 Settembre, al Museo MITI dell’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo. È un’iniziativa voluta dall’Associazione Ex Allievi del Montani, presieduta da Stefano Luzi, nata nel 1869 dall’ingegnere Ippolito Langlois che diresse l’Istituto Fermano per numerosi anni, ha come fine istituzionale quello di “stabilire e mantenere tra gli allievi un legame di affettuosa solidarietà, di promuovere periodicamente riunioni e convegni, di fornire un aggancio costante con il mondo del lavoro per consentire ai neo-diplomati la ricerca di occupazione”. Gli scopi che si prefiggono sono molteplici, ma tutti fanno capo alla formazione di un’autentica cultura dell’uomo tecnologico che gli restituisca gli strumenti, i criteri, la bussola per padroneggiare il futuro e per non andare incontro a cortocircuiti dei quali abbiamo già avuto numerose esperienze.

Con questa manifestazione gli ex allievi del Montani intendono ricordare, ogni anno, il professor Marcello Seta, illustre docente di chimica e studioso di tutte le scienze e della letteratura mondiale che, in oltre 50 anni di insegnamento al Montani, con le sue particolari dori ha sempre fornito un sostegno costruttivo, umano e scientifico, agli studenti.

Tra tutte le sue molteplici attività restano famose la sua rubrica “Io so tutto e ancor qualcosa, interrogatemi” che teneva sul periodico degli ex allievi del Montani e “L’ora di Seta”. Quest’ultima era un’ora che dedicava agli studenti, nel teatrino del Convitto Montani, la prima domenica di ogni mese, nella quale parlava di scienza.

Fu vice-preside del Montani per molti anni e tutti gli ex allievi della scuola, non solo i suoi, lo ricordano per le sue doti di comprensione e umanità. In quegli anni non si è mai voluto allontanare neppure quando, nel dopoguerra, ha ricevuto la proposta di insegnare all’università di Bologna.

Questo il programma della manifestazione:

ore 9,30 Intitolazione del Largo Marcello Seta (di fronte all’ingresso delle Officine): verrà scoperta la targa intitolata al prestigioso Professore;

ore 10.00 Saluti Istituzionali;

ore 10.30 Ricordo dell’Illustre Prof. Seta a cura dei familiari e di chi ha avuto l’onore di averlo collega ed amico;

ore 11,00 Premiazioni delle “miglior Pagelle degli Allievi del 3° anno” (a.s. 2016–2017).

ore 11.30 Presentazione dei candidati vincitori del Premio Marcello Seta ed. 2018

ore 12.45 Saluti finali