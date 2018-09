Avvicendamenti e nomine nell’Arcidiocesi: don Paolo Canale è il nuovo responsabile del Servizio di Pastorale Giovanile TUTTE LE NOMINE

FERMO - Il vicario generale Pietro Orazi è stato nominato anche rettore della Cattedrale.

Oltre a diversi avvicendamenti nelle parrocchie l’Arcivescovo Rocco ha provveduto alla ricostituzione del Consiglio Presbiterale, alla nomina del nuovo responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, del nuovo Vicario per la Vita consacrata e del nuovo Rettore della Cattedrale

Il rev.do don Francesco Chiarini è stato nominato parroco pro-tempore e legale rappresentante delle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano in Marina Palmense e di S. Giovanni Battista in Torre di Palme, in Fermo, per nove anni, con inizio del ministero in data 21 ottobre 2018. Mentre il rev.do don Ermanno Michetti è stato nominato amministratore parrocchiale e legale rappresentante della Parrocchia di Sant’Alessandro in Fermo, con inizio del ministero in data 1° novembre 2018.

Il 1° settembre 2018, l’Arcivescovo ha nominato, come nuovi membri della Commissione per la Biblioteca “De Angelis” del Seminario arcivescovile di Fermo, sino alla conclusione del quinquennio in corso, il rev.do don Tarcisio Chiurchiù, nuovo Vicepreside dell’Istituto Teologico Marchigiano, sede di Fermo, che subentra in sostituzione del rev.do don Giordano Trapasso, e la sig.ra Lucia Minnucci, nuovo Economo del Seminario arcivescovile di Fermo, che subentra in sostituzione del sig. Raffaele Castignani. Tenuto conto, altresì, della rinuncia del rev.do don Robert Szymon Grzechnik, Archivista dell’Arcidiocesi di Fermo, accettata dall’Arcivescovo, alla carica di membro, la Commissione per la Biblioteca “De Angelis” del Seminario, per il quinquennio 3 marzo 2016 – 3 marzo 2021, risulta, ora, così composta:

Del Gobbo don Nicola Rettore e legale rappresentante dell’Ente Seminario di Fermo

Cupidio mons. Giorgio Direttore della Biblioteca “De Angelis”

Chiurchiù don Tarcisio Vicepreside dell’Istituto Teologico Marchigiano, sede di Fermo

Minnucci sig.ra Lucia Economo del Seminario arcivescovile di Fermo

Monelli dott.ssa Alma Direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici

Parlando ancora di incarichi, il rev.do don Charles Bienvenu Ondoa Edang, presbitero della diocesi di Obala (Camerun), è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia dei Ss. Pietro, Paolo e Donato in Corridonia. Il 3 settembre 2018, il rev.do don Osvaldo Riccobelli è stato nominato Vicario episcopale per la Vita consacrata, per cinque anni, in sostituzione del rev.mo mons. Luigi Valentini, la cui rinuncia all’ufficio era stata accettata dall’Arcivescovo.

Il 3 settembre 2018, l’Arcivescovo ha ricostituito il Consiglio Presbiterale — cessato durante la sede vacante — per il quinquennio 2018- 2023. Esso risulta composto dai reverendi presbiteri eletti, di diritto e di nomina episcopale, di seguito indicati:

Membri di diritto

1. Orazi mons. Pietro Vicario generale

2. Trapasso don Giordano Vicario episcopale per la Pastorale e per il Clero

3. Riccobelli don Osvaldo Vicario episcopale per la Vita consacrata

4. Albanesi mons. Vinicio Vicario giudiziale

5. De Angelis don Giordano Vicario foraneo di Amandola

6. Pigliacampo don Piero Vicario foraneo di Civitanova Marche

7. Morganti don Claudio Vicario foraneo di Corridonia

8. Scoponi don Paolo Vicario foraneo di Fermo

9. Moriconi don Mario Vicario foraneo di Montegiorgio

10. Bezzini don Andrea Vicario foraneo di Montegranaro

11. Gervasio don Pietro Vicario foraneo di Porto San Giorgio

12. Andreozzi don Andrea Vicario foraneo di Sant’Elpidio a Mare

13. Eleonori don Umberto Vicario foraneo di Pedaso

Membri eletti

14. Nguere Mitogo don Amancio Rappresentante della Vicaria foranea di Amandola

15. Verdecchia don Andrea Rappresentante della Vicaria foranea di Civitanova Marche

16. Dichiara don Gianni Rappresentante della Vicaria foranea di Corridonia

17. Monti mons. Francesco Rappresentante della Vicaria foranea di Fermo

18. Carucci don Dario Rappresentante della Vicaria foranea di Montegiorgio

19. Marchionni don Luigino Rappresentante della Vicaria foranea di Montegranaro

20. Venturiello don Tony Rappresentante della Vicaria foranea di Porto San Giorgio

21. Canale don Paolo Rappresentante della Vicaria foranea di Sant’Elpidio a Mare

22. Ciucani don Devis Rappresentante della Vicaria foranea di Pedaso

23. Chiarini don Francesco Rappresentante del clero giovane

24. Moretti don Fabio Rappresentante del clero giovane

25. Manirambona don Pasteur Rappresentante del clero con convenzione

26. Bizindavyi don Fulgence Rappresentante del clero con convenzione

27. Follega don Mario Rappresentante dei religiosi

28. Furiasse p. Fabio Rappresentante dei religiosi

Membri di nomina episcopale

29. Del Gobbo don Nicola

30. Chiurchiù don Tarcisio

L’Arcivescovo ha accettato la rinuncia del rev.do don Giovanni Molinari a parroco pro-tempore e legale rappresentante della parrocchia di San Marone in Civitanova Marche e lo ha nominato amministratore parrocchiale e legale rappresentante della medesima parrocchia, sino all’ingresso del nuovo parroco.

Il 13 settembre 2018, l’Arcivescovo ha accettato la rinuncia del rev.mo mons. Mario Lusek a Rettore della Cattedrale, visto il nuovo incarico a Porto San Giorgio ed ha nominato il rev.mo mons. Pietro Orazi, Vicario generale, Rettore della Cattedrale. L’’Arcivescovo ha accettato inoltre la rinuncia del rev.do don Tony Venturiello a Responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile nominando don Paolo Canale per cinque anni.

Il 25 settembre 2018, il rev.do don Jacob Elyas Thundathil, della diocesi di Cochin (India), è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia di San Liborio Vescovo a Montegranaro mentre il rev.do don Waldemar Niedziolka, è stato nominato parroco pro-tempore e legale rappresentante della parrocchia S. Marone in Civitanova Marche, per nove anni, con inizio del ministero in data 2 ottobre 2018.