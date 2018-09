SERIE A2 - Battuta ieri la Tzenis Verona nella gara d'esordio per 78-68. Questa sera, sempre all'interno del PalaSavelli, il match contro la Benacquista Latina

PORTO SAN GIORGIO – Ancora una prestazione col segno decisamente più per la XL Extralight, che conferma il trend positivo delle ultime settimane battendo nettamente la Tezenis Verona nella prima giornata del torneo “Le Marche a Canestro”. Pur con Palermo al rientro dopo un paio di settimane di stop e con Traini a mezzo servizio per un piccolo problema muscolare, i veregrensi dettano legge sin dai primi minuti nella prima uscita stagionale al PalaSavelli.

IL TABELLINO

PODEROSA XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 78: Catakovic ne, Treier 3, Testa 2, Mastellari 3, Simmons 10, Palermo 5, Petrovic 6, Negri 15, Corbett 21, Amoroso 8, Traini 5. All. Pancotto

TEZENIS VERONA 68: Dieng, Ferguson 14, Amato 9, Guglielmini ne, Oboe ne, Candussi 12, Henderson 20, Udom 7, Quarisa 1, Severini 5. All. Dalmonte

PARZIALI: 18-14, 25-15, 25-19, 10-20

LA CRONACA

Dopo un primo quarto con le polveri bagnate da ambo le parti, la Poderosa si accende nel secondo, scappando oltre la doppia cifra di vantaggio sulle ali degli ormai soliti Corbett e Negri. Verona, priva di Ikangi, non trova la forza di reagire, e la squadra di coach Cesare Pancotto alza ancora i giri nel terzo periodo e per gli ospiti è notte fonda. La difesa ringhia, in attacco la palla gira vorticosamente (tutti e dieci i gialloblu vanno a referto) e ben presto il vantaggio si dilata fino al +25 di inizio quarto periodo. Nei minuti finali, la Poderosa alza il piede dall’acceleratore e allora Ferguson ed Henderson riportano sotto la Scaligera, ma ormai è troppo tardi: finisce 78-68 e le sensazioni sono sempre più positive. La Poderosa tornerà in campo questa sera per la seconda giornata della kermesse del PalaSavelli: avversaria la Benacquista Latina, che nella partita di ieri alle 19.00 ha superato con qualche apprensione la Termoforgia Jesi.

