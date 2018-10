Come progettare un’impresa di successo: incontro con il presidente della DeWalt Industrial Spa

PORTO SANT'ELPIDIO - Appuntamento con Massimo Marotta in programma venerdì 5 ottobre alle ore 18.30 a Villa Murri nell'ambito del progetto di formazione Quo Vado

Il progetto di formazione Quo Vado prosegue il suo cammino, venerdì 5 ottobre alle ore 18.30, a Villa Murri di Porto Sant’Elpidio, con un secondo appuntamento di pregevole interesse. L’ospite della serata sarà Massimo Marotta, presidente di DeWalt Industrial Spa (Gruppo StanleyBlack&Decker), con un intervento titolato “Progettare un’impresa di successo”. Il percorso di formazione è promosso dall’Ambito XX e dai Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano ed è indirizzato ai giovani che vogliono conoscere ed entrare nel mondo dell’impresa.

Massimo Marotta è Presidente di DeWalt Industrial Spa (Gruppo StanleyBlack&Decker), dopo la precedente esperienza di Amministratore Delegato della Black & Decker Italia Spa.Dal 1998 è Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, titolare del corso “Sistemi gestionali integrati”. Dal Febbraio 2014 è Consigliere di Amministrazione di Conerobus Spa, principale società di TPL delle Marche. Dal 1994 al 2001 è stato Direttore Generale presso diverse Società italiane ed estere con sede nel Centro Italia. Dal 1991 è Docente al Corso Master ISTAO di Ancona e presso altri Istituti di specializzazione post-universitaria, su temi relativi a Programmazione e Controllo, Sistemi Informativi, Logistica e Organizzazione aziendale. Ha collaborato alla stesura di diverse pubblicazioni su temi relativi a Politica Economica, Strategie di Sourcing e Qualità.

L’incontro si prefigura di grande interesse per i giovani che vogliano approntare strategie efficaci per una carriera professionale di successo o per quanti operano nel mondo imprenditoriale e vogliano formarsi alle strategie di sourcing e qualità.