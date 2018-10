Sos Utenti, il presidente Di Ruscio: “Un’altra importante sentenza contro la tassa di bonifica”

FERMO - "Nel caso in questione - spiega Di Ruscio -non è riscontrabile alcun tipo di beneficio diretto e specifico per l’immobile"

“La Commissione Tributaria di Ancona – Sez. 2 con sentenza n. 707/18 del 25.05.2018 e depositata il 26.09.2018 ha accolto il ricorso contro il Consorzio di Bonifica delle Marche in relazione ad alcune cartelle esattoriali con le quali si chiedeva il pagamento della tassa di bonifica”. Questo l’annuncio del presidente di Sos Utenti Marche, Saturnino Di Ruscio. Associazione che da tempo è impegnata in prima linea proprio in merito al pagamento della tassa di bonifica.

“Nel caso in questione – spiega Di Ruscio – il Giudice ha tenuto conto della perizia asseverata nella quale si evidenziava che “il fondo non è stato interessato da opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, né lungo il versante, né più a valle verso i colatori naturali e da notizie assunte nemmeno nella zona interessata dove insiste l’immobile […] e non è riscontrabile alcun tipo di beneficio diretto e specifico per l’immobile.” In altre parole, se non ci sono opere, quindi benefici diretti e specifici, la tassa non è dovuta”.

Da qui l’invito dell’Associazione a verificare preventivamente l’esistenza o meno del beneficio. “A tal fine sono stati organizzati una serie di incontri in particolare il 19.10.2018 alle ore 21.00 presso l’ex Stazione Ferrovia a Molini Girola e il 26.10.2018 alle ore 21.00 presso il Centro Sociale Ete Caldarette. Nel corso degli incontri saranno illustrati i contenuti delle sentenze, l’esposto che sarà inviato a tutte le Autorità e la possibilità di ricorsi collettivi”.