METEO - Nella giornata di lunedì se ne sono contate in totale 6 a livello nazionale, rispettivamente nelle coste delle città di Salerno, Chiavari, Roma, Rosignano Marittimo e Cecina

di Sydhney Gasparroni

Tromba Marina, nella serata di ieri a largo di Porto Sant’Elpidio. Dopo una giornata caratterizzata da un’alternanza tra sole e nubi, nel corso del tardo pomeriggio si sono formati dei temporali tra la bassa collina e la costa.

Una volta scaricato un buon quantitativo di pioggia tra la zona nord di Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, uno dei nuclei si è spostato verso il mare, dando luogo, intorno alle 19.15 per qualche minuto, ad una tromba marina.

La stagione dei temporali è l’estate per eccellenza. Man mano che i mesi passano, l’energia in atmosfera per la formazione di questi diminuisce sempre di più. Ma non è impossibile osservarli in mesi autunnali e invernali.

È il caso della giornata di ieri, esordio del mese di Ottobre. Da giorni siamo interessati da temperature che sono anche sopra le medie del periodo, accumulando quindi una buona dose di energia. D’altra parte invece stava entrando nel bacino del Mediterraneo una perturbazione atlantica, che ha trovato il “mare nostrum” più caldo del normale, facendo quindi da carburante per i fenomeni convettivi.

Una tromba marina è un fenomeno atmosferico che si sviluppa su una superficie d’acqua (mare, oceano) con cumuli aventi forti correnti ascensionali, ossia con direttrice verso l’atmosfera. Generalmente sono più frequenti delle trombe d’aria (o tornado, sono sinonimi) ma sono meno intense per la presenza dell’acqua.

Un dato interessante riguarda la frequenza delle trombe marine in territorio italiano nella giornata di ieri. Se ne contano in totale 6, rispettivamente nelle coste delle città di Salerno, Chiavari, Roma, Rosignano Marittimo e Cecina (ha toccato terra, quindi classificabile come tornado).