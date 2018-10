CICLISMO - Nel week end che va dal 12 al 14 ottobre un lungo serpentone di bici dal Conero al territorio Piceno attraversando il Fermano con il transito per Amandola. Oltre 150 partecipanti spalmati su un tracciato di circa 400 kilometri

AMANDOLA – Più di centocinquanta partecipanti provenienti anche oltre i confini nazionali, ventiquattro centri attraversati (con passaggio nel Fermano all’interno del territorio amandolese) per un percorso complessivo di quasi quattrocento kilometri.

Sono i numeri del Marche Trail, evento ciclistico patrocinato dalla Regione Marche, che troverà luogo nel week end centrale del mese, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre compresa.

Partenza dai piedi del Conero per solcare le Marche in sella alle mountain bike in direzione sud, attraversando i borghi caratteristici dell’entroterra soprattutto anconetano, maceratese e piceno, senza tralasciare però, per come anticipato, il suggestivo passaggio sibillino all’interno del territorio della nostra provincia.

p. g. & a. b.